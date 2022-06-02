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Московский листок

Венгрия задумалась о выходе к морю

Опубликовано 02.06.2022 в разделе комментариев 0

украина венгрия
Венгрия задумалась о выходе к морю

Дипломаты обратили внимание на аргументацию Виктора Орбана, когда на саммите ЕС он боролся против запрета российской нефти.

Венгрия должна сохранить трубопроводные поставки, ибо не может получать нефть морем, потому что "побережье и порты у нас отобрали".

Отобрали, как известно, более ста лет назад по итогам Первой мировой войны, вообще другая эпоха. Однако никто не забыт, ничто не забыто. Пришли времена исторической памяти.

Если об Австро-Венгрии, то ей принадлежали не только порты бывшей Югославии, а именно Словения и Хорватия, но также и север нынешней Италии. И Словакия с Чехией. И Галиция...

И о восстановлении Дунайской империи в том или ином виде уже многие подумывают в Европе.

Осталось поинтересоваться, что об этом думают в Австрии?

 А.Б.



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