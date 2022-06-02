Каким может оказаться конец Европы?

Голод, великое переселение, война

Власти Британии намерены депортировать первых мигрантов в Руанду, пишет газета Independent.

Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации.

Это та самая Руанда, за время геноцида в которой убили от 200 000 до 1 000 000 человек - точная цифра до сих пор не известна. Это при населении в 13 миллионов человек. Истребление сопровождалось массовыми изнасилованиями и жестокостью, в него была вовлечена большая часть населения страны - что самое важное. Эти люди никуда не делись, они по-прежнему живут в Руанде.

Ясно, что есть люди, готовые бежать оттуда куда глаза глядят. Но в Европу глаза глядят напрасно - беженецев высылают обратно к людоедам.

А куда еще бежать?

Естественно, что если не получается убежать и скрыться по-хорошему, люди станут собираться в бригады и прорываться "по плохому".

Общее количество мигрантов в Африке на 2005 год составило 17 миллионов, лишь около 2% роста населения в Африке компенсируется эмиграцией. То есть континент разбухает от нового населения, а процессы общественного производства не растут пропорционально росту населения. В особенности это касается производства продуктов питания.

Пока что Нигерия, крупнейшая страна континтента, дала 280 тысяч мигрантов в США и 390 тысяч в страны Европы. При этом по опросам почти 75 процентов населения готовы уехать из Нигерии в другую страну, если бы имели такую возможность. Аналогичные цифры в Гане, Кении, ЮАР.

Население Нигерии более 200 миллионов человек, то есть в полтора раза выше, чем в России. Годовой прирост 2,5 процента. Я еще помню, когда сравнивал показатели Нигерии и РФ лет 10 назад, что она лишь догоняла Россию по численности населения...

В 2020 году на сельское хозяйство приходилось 35% занятых (при 28% безработных). Быстрый рост городского населения и выращивание технических культур привели к нехватке продовольствия, причем не только в городах, но и в сельской местности.

Вопрос на засыпку - как скоро ситуация с продовольствием в Нигерии окажется настолько нестерпимой, чтобы 75% желающего эмигрировать населения не рвануло оттуда куда придется?

И представим себе толпу бегущих людей числом до 150 миллионов челове!

Но Нигерия страна все-таки относительно развитая, а есть ведь и абсолютно медвежьи углы Африки, где и статистики-то нет.

Хотя Африку экономисты и относят к развивающимся регионам, но здесь почти нет стран, которые бы существенно влияли на международную деятельность. Зато она стоит на первом месте по числу беднейших стран, которые веками топчутся на одном месте и не в силах с него сдвинуться. Почти половина африканцев в день может потратить не больше доллара. Зато по рождаемости Африка тоже на первом месте в мире, и если бы не столь же высокая детская смертность, то население континента давно бы переплюнуло Китай и Индию. Впрочем, по прогнозам, к концу столетия и так Нигерия станет второй по численности страной мира после Индии.

Но и сейчас второе место среди самых бедных стран Африки занимает Республика Конго, в которой по официальным данным проживает свыше 67 миллионов человек.

Сейчас это мало касется окружающего мира, пока что Африка живет сама по себе, но уже сейчас она являеится самым воюющим континентом планеты. Войска африканских стран сейчас слабы и плохо вооружены, но с каждым годом они становятся все лучше, приобретают боевой опыт - и рано или поздно в Африке созреет свой Аттила, который поведет свои войска во внешний мир.

После краха социалистической системы, остальной мир в Африку мало, что вкладывает. Даже в достаточно развитом Египте промышленность - это то, что осталось от поставок из СССР.

Недавно в Москве приезжала крупная делегация профсоюзов из Египта, глава делегации - рукроводиель крупнейшего египетского профсоюза металлистов сказал мне об этом прямо - в этой отрасли мы живем тем, что поставили нам из Советского союза.

Но Египет не кинется бежать в Европу, там все еще далеко от краха. Хотя, будучи в античности основным "кормильцем" Рима и окрестностей, сегодня Египет закупает российскую и украинскую пшеницу.

А что там южней, в "черной Африке"? Я полагаю, в деталях никто не знает - если у них до сих пор нет точных цифр по геноциду в Руанде, о чем говорить?

Сейчас, конечно, всех интересует, не станет ли огриничение поставок зеровых из России и Украины триггером глобального перемещения голодающего населения уже в этом году?

Может, да, может нет, но рано или поздно - обязательно станет. И на фоне пороховой бочки такой относительно локальный и слабый фитиль, как российско-украинский конфликт, вполне может вызвать настоящие глобальные перемены. И тогда 5 миллионов украинских беженцев в Европе покажутся вообще даже не проблемой.

Хотя... Примерно полтора тысячи лет назад в районе нынешних Таганрога и Мариуполя предки нового канцлера Германии под водительством местных королей двинулись на запад - и уже через несколько десятилетий не просто Римская империя пала - в самом Риме не осталось местного населения. При тогдашних скоростях события развивались, можно сказать, молниеносно.

***

Каким может оказаться конец Европы?

Один из вариантов: терпящая поражение украинская армия, не теряя боевых порядков, пытается уйти за границу - как за столетие до нее уходила Добровольческая армия Врангеля или войска генерала Унгерна. Но у Европы не хватает ни сил, ни желания разоружать ее и интернировать, все идет самотеком, и украинцы обосновываются на каких-то приграничных территориях Молдавии, Румынии, Словакии, Польши. С семьями и скарбом.

Все это вызывает кризис европейских интеграционных институтов включая НАТО - никто не желает поворачивать оружие против вчерашних "младших братьев", и они получают контроль над некими "украинными" территориями. Временный, непонятный с точки зрения права, но получают.

Назавтра, гонимые голодом и нуждой африканцы, лиди бедные, но совсем не дикие, тоже начинают проникать в Европу своими вооруженными формированиями. И со своими африканскими порядками, само собой.

Скажем, в Руанде каждую женщину-тутси насиловали публично и при поощрении властей. Зачем? Ну так им казалось правильней.

Но то Европа, нир в Россию, ни в Турцию беженцы из африканских стран в массе своей не побегут.

Зато есть проблема беженцев из Азии.

***

Мой старинный друг и однокашник, большой ученый Андрей Степанович Акопян, к сожалению, давно ушедший от нас, известный больше как хирург, тем не менее, защищал докторскую по организации здравоохранения - есть такая дисциплина. И написал с коллегами очень важную работу о демографическом вызове, который встанет перед Россией в ближайшее время - точнее сегодня уже встал в полный рост. Работе скоро четверть века, а она все еще актуальна.

Для начала, профессор Акопян полагал, что "границы между социальной и биологической составляющими человеческого общества провести невозможно. Наука пока точно не изучала механизмов биологического ответа на социальные процессы, происходящие в обществе. Традиционные общественные науки предполагают, что биологическая составляющая в социально-экономических процессах пренебрежимо мала. Естественные науки наоборот, не рассматривают социальный аспект. Видимо, это не вполне верно. Возможно, демографические процессы являются своеобразным ответом человеческой среды на социальные вызовы".

Хотя заманчиво предположить, что депопуляция явилась прямым биологическим последствием экономических реформ. Тогда можно считать, что Чубайс послан нам за наши грехи, как за грехи же были преданы огню Содом и Гоморра. Библейский Бог Авраама, Исаака и Иакова не знает за людьми персональной вины и карает сначала весь род людской за грех Адама и Евы, потом наказывает целиком народы и страны. Персональный грех каждого - в "пьяном зачатии" ли, в "пьяном выборе" ли, когда "купив еды в последний раз" шли "голосовать сердцем" - имеет один общий на всех результат.

Российское общество, как будто лишенное иммунитета, как будто спидозное, не в состоянии само очиститься от своей болезни и умирает, чтобы пропустить на свое место другие, здоровые народы.

Или есть все же жизнь в большом русском теле?

Как всегда ученые дают три прогноза - оптимистический, пессимистический и средний. Понятно, пессимистический - это сокращение населения на треть, ампутация Сибири и Дальнего Востока по самый по Урал и обрезание Северного Кавказа. Средний - продолжающееся сокращение популяции и долгая-долгая жизнь в инвалидной коляске на обочине мира. Оптимистический - прекращение депопуляции, восстановление баланса рождений и смертей на приемлемом уровне, сохранение территорий и ресурсов.

В моей рецензии на книгу Акопяна был спрогнозирован приход диктатора, "хирурга, который будет делать больно".

Прогноз был верным - да, больно. Но станет ли больному лучше, пока ясности нет.

Профессора-медики в один голос говорят о крайне неблагоприятном прогнозе на ХХI век, а правительство рекомендует не поддаваться паническим настроениям. Чтобы не быть голословным, вслед за авторами сошлюсь на академика РАМН В.П. Казначеева - по его данным в азиатской России к 2025-2030 гг. останется всего 8-9 млн. человек в трудоспособном возрасте, в то время как по ту сторону китайской границы будет находиться до 600 млн. человек. Сможет ли Россия выдержать такое демографическое давление?

Сегодня, правда, вопрос падения уровня жизни в Китае уже не стоит, наоборот, так что нашествие оголодавших китайцев нам не грозит. КНР из своей, совсем немаленькой территории выжимает достаточно, чтобы жить и развиваться мощными темпами.

Но в Азиатской России, куда нас теперь вытесняют наши европейские друзья, есть и другие страны, другие народы, куда менее благополучные.

В частности, государства бывшей советской Средней Азии, экономическая ситуация в которых заставляет их ежегодно посылать в Россию миллионы гастарбайтеров. Пока они возвращаются домой - если б не бедность, жизнь в этих государствах весьма приятна - хороший теплый климат, прекрасная еда по низким ценам, не слишком обременительные политические режимы, пусть и далекие от идеалов демократии.

Но существующий статус-кво абсолютно не устойчив. К примеру, когда в прошлом году Россия попыталась по внутриэкономическим причинам ограничить трудовую миграцию, это вызвало сильное напряжение - пришлось снова звать "трудолюбивых соотечественников".

А ведь по числу военных конфликтов и масштабов поножовщины, Средняя Азия мало уступает экваториальной Африке.

Недавно казавшийся прочным режим в Казахстане едва не рухнул, и устоял болько благодаря интервенции стран ОДКБ.

Талибы у власти в Афганистане - это тоже фактор, от которого не отмахнешься. Сколько там лет войны, причем успешной, с разными европейцами?

Еще в 90-е, когда на границе с Афганистаном стояли российские пограничники и отбивали бесконечные атаки Движения исламского возрождения Таджикистана, на вопрос, зачем российские войска стоят так далеко от дома, принято было отвечать: если мы не будем стоять здесь, то они придут к нам.

Уже больше 20 лет, как не стоят. Дорога открыта.

А кто на этой дороге остановит новых гуннов?

В массовом плане встал вопрос пригодности к воинской службе, профпригодности и даже гражданской и правовой дееспособности молодых людей. Тревогу забили в военкоматах.

Как давно уже рассчитали ученые, суммарный коэффициент рождаемости на одну женщину репродуктивного возраста должен быть не ниже 2,1 - 2,14. Уже к 1986 году он составлял в России 2,11, то есть находился у критической отметки. В 1995 он упал до 1,34, а в 1996 составил 1,276, то есть был вдвое ниже уровня, обеспечивающего простое воспроизводство нации.

Остается вопрос - а не являются ли эти угрожающие демографические процессы отражением биологической деградации, вырождения России, о чем говорили и писали сначала основатели сионизма вроде Макса Нордау, а затем их антиподы Геббельс и Розенберг?

Но команда Акопяна приводит сногсшибательные данные: по данным профилактических осмотров детей до 14 лет показатели остроты зрения и слуха в 1980 и 1996 гг. остаются одинаковыми, а вот число детей с дефектами речи возросло за этот период в 1,7 раза, с нарушениями осанки - в 2 раза! То есть чисто биологически, генетически наши дети остались теми же самыми, но зато расстройства, напрямую связанные с социальными условиями жизни резко возросли - дефекты речи часто бывают вторичными, в результате педагогической запущенности в раннем возрасте, что нынче в неблагополучных семьях встречается сплошь и рядом, а нарушения осанки могут иметь причиной скудное, неправильное питание. Причем нарушения эти нарастают в процессе школьного обучения, то есть являются уж никак не врожденными, не являются следствием какого-то вырождения нации, а имеют четкие социальные корни.

Кстати, одна из причин падения Римской империи чисто военная - варвары были гораздо более рослыми и сильными, чем римляне. Исключительно по социальным причинам.