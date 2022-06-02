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Московский листок

Как спецоперация Путина превратилась в большую империалистическую разборку

Опубликовано 02.06.2022 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Как спецоперация Путина превратилась в большую империалистическую разборку

Становится всё очевиднее, что спецоперация Путина превратилась в большую межимпериалистическую разборку или даже в империалистическую войну. Уникальность ситуации в том, что сначала началась война, а только потом вокруг нее начали формироваться серьезные блоки, отодвинувшие на второй план самих участников боевых действий. В результате очень похоже, что на Украине разворачивается война между США и франко-германским союзом, представляющим старую Европу. Слишком разная позиция у США и их партнеров в лице Англии, Польши и стран Балтии с одной стороны, и Германии, Франции, Италии с другой.

 

Путин, конечно, этого не хотел. Его план был прост и очевиден. Он всего лишь собирался сделать Украину зоной влияния России в результате блистательной и молниеносной военной операции. Можно не сомневаться, что результат стал настоящим кошмаром для Кремля. Понятно также, что прибрать Украину Путин решил без заказа господствующего в экономике класса, так как в России нет достаточно сильного империалистического капитала, который мог бы заказать подобное. Украину решили прибрать к рукам просто потому, что таково было понимание «хорошего» у стоящего над классами путинского бонапартизма. Это, конечно, не означает, что оставшийся лояльным Кремлю большой бизнес не получит своего от военной кампании. Вывоз зерна и тысяч тонн металлопродукции из Мариуполя – это ведь вполне себе частно-государственное партнерство, на котором будут заработаны и оставлены в карманах близких бизнесменов огромные деньги. Кто-то умирал и брал город, а кто-то потом присвоил тысячи тонн металла и соответствующие прибыли и это явно не мобилизованные из ДНР. Металл, кстати, принадлежал компании «Метинвест» украинского олигарха Рината Ахметова. Но это всё мелочи в действительно большой игре.

 

На территориях бывших стран социализма есть не мало возрастных «романтиков» капитализма, верящих, что сейчас идет сражение «российского мордера» с цивилизацией. Что, конечно, же не так и говорит лишь о невежестве этих людей, не понимающих принципов капиталистического общества и искренне всю жизнь веривших, что капитализм – это венец развития, от которого их оторвал проклятый «мордер» с его коммунистическим экспериментом. Но добро пожаловать в реальность!

 

Маркс указывал, что всемирно-историческая задача капитализма заключается в быстром и всемерном развитии производительных сил. И он с этой задачей прекрасно справился. В результате созданы производительные силы, способные обеспечить всех всем, что является необходимой материальной базой нового братского или коммунистического общества. Но добившись такого развития, капитализм одновременно не способен его сохранить. Рынка Земли ему уже мало, рынки проданы на десятки, если не на сотни лет вперед, учитывая размеры глобального долга. Процесс самовозрастания капитала далее невозможен, и система начинает обрушаться. Глобальный экономический кризис и нынешняя война как раз и являются этим обрушением, восстанием производительных сил против производственных отношений. Идет неизбежное обрушение и откат, в том числе возвращается и политика 19-го первой половины 20 века. Звереющие от кризиса капиталисты готовы вцепиться друг другу в глотки. Путин со своей военной спецоперацией катализировал процесс и позволил противоречиям с шумом вырваться наружу. Хотя, ещё раз подчеркну, меньше всего хотел этого.

 

Теперь мы имеем амбиции Польши и Украины, которые вместе с Белоруссией после падения Лукашенко и Прибалтикой уже видят себя новым центром Европы. Германия с Францией в панике и явно не хотят такого развития событий. Победа Украины в войне может стать для них катастрофой. Отсюда эти страны практически блокируют военную поддержку Киева и санкции против Кремля, оставляя последнему возможность зарабатывать свои миллиарды на экспорте энергоносителей. Спасать Украину и этим самым лишать себя европейского лидерства в Берлине и Париже явно не собираются. Не удивлюсь, если выяснится, что старая Европа продолжает экспорт товаров необходимых для российского ВПК. А чего стоит озвученный Италией, поддержанный в Берлине и Париже план мира на Украине с фактическим признанием уже занятых Россией территорий.

 

При таком раскладе война может действительно затянуться. Не исключено также, что США договорятся с Берлином и Парижем, о какой-нибудь конфигурации, в результате которой поражение России не значило бы появление в Европе нового центра силы. Ход происходящего на Украине решают сейчас именно в этих столицах. А России с Украиной придется воевать пока там до чего-нибудь не договорятся. На сегодня все карты в игре, результат которой может быть самым разным. Пока содержание войны сводится к тому, что Россия пытается не допустить появления в Европе нового центра силы, по сути, действуя в интересах старой Европы, а США активно помогают Украине, но продолжают думать нужен ли им самим такой новый центр. Таким образом, война в процессе поменяла своё содержание. Начавшись для Украины как национально-освободительная, а для России, увы, как захватническая она превратилась в империалистическую, в которой воюющие страны представляют чужие интересы. Впрочем, изначальное содержание тоже сохраняется, но отходит на второй план.

 

Любопытно, что Китай почти не просматривается в этой игре империалистов. Там продолжают сидеть на дереве и ждать пока по реке проплывет труп противника. Ждут, судя по всему, Россию

 

Понятно, что к интересам народов вся эта возня не имеет никакого отношения. Украина в этой ситуации, конечно, жертва, имеющая право на защиту. Но в условиях капитализма защита обречена стать частью нового империалистического проекта, а значит своей противоположностью. Противоречие может быть разрешено только выходом той или иной страны из капиталистической системы, только тогда защита сможет остаться борьбой за свободу и не превратится в борьбу за угнетение и порабощение других. Но это ещё не сегодня и даже не завтра. Чаша всеми участниками процесса будет допита до конца.



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