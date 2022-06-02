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Московский листок

Названы регионы России с самыми сексуально слабыми мужчинами

Опубликовано 02.06.2022 в разделе комментариев 0

регионы секс
Названы регионы России с самыми сексуально слабыми мужчинами

Специалисты Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» проанализировали данные системы маркировки о продажах лекарственных средств с марта по май 2022 года и пришли к выводу, что от проблемы эректильной дисфункции чаще всего страдают жители Подмосковья — в этом регионе каждые 46 человек из тысячи принимают препараты для повышения потенции.

Следом в их «антирейтинге» идут Москва и Санкт-Петербург, где соответствующие медикаменты употребляют 44 и 43 мужчины из тысячи. На четвертом и пятом местах расположились Краснодарский край (38 человек из тысячи) и Сахалинская область (36 человек из тысячи).

В то же время, как сообщают аналитики, реже всего проблема эректильной дисфункции встречается в Северо-Кавказском федеральном округе.

Ну, о сексуальной силе кавказских мужчин еще Евтушенко писал: "Им приятнее отдаться, смуглым усачам, Чем тщедушным равнодушным бледным москвичам".

Сейчас, правда, усы носят реже, чаще бороду без усов, а в остальном все тоже.

А насчет частых покупок виагры в Москве и Питере все очень просто - денег тут побольше, а когда зарплаты хватает только на макароны и водовку, особо не поиграешь в сексуального гиганта...

А.Б.



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