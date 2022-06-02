Проблемы рабочих в Казахстане не решены, несмотря на войска ОДКБ

Рабочие автотранспортного предприятия ТОО «Бейбарыс» 30 мая объявили о забастовке, записав обращение на имя президента, акимов Мангистауской области и Жанаозена, генпрокурора и главы трудовой инспекции. Водители и ремонтники заявляют, что им не начисляются положенные средства за переработку, премиальные, хозяевами не закупаются запчасти и новое оборудование, не соблюдается техника безопасности, а зарплаты низкие.

Несмотря на требования к работодателю решить эти проблемы и устранить нарушения Трудового Кодекса, этого сделано не было. Обещанное повышение заработной платы не состоялось, хотя рабочие в начале этого года уже бастовали.

С 13 мая идет забастовка рабочих ТОО «Трубремцентр» в Жанаозене, требующие повышения зарплаты, улучшения условий труда, заключения колдоговора, а также восстановления на работе уволенных товарищей и увольнения руководителей компании. Рабочие поставили палатки и юрты возле своего предприятия и не уйдут, пока их требования не будут удовлетворены.

Протестующие рабочие ТОО «Tenge Oil & Gas» провели 26 мая собрание, на котором приняли заявление в адрес президента и местных властей, в котором поведали, что работодатели и чиновники проигнорировали их требования и так не создали согласительную комиссию ни во время 22-дневной забастовки, ни после. Они отметили, что хозяева нарушили множество положений Трудового Кодекса и отказались от диалога с рабочими, пойдя в последующем на увольнения активистов. В связи с этим коллектив потребовал устранения и увольнения руководителей компании.

Девять дней ведут забастовку рабочие завода стеклопластиковых труб, которые не уходят с территории предприятия, где днюют и ночуют, чтобы не допустить штрейкбрехеров и вывоза оборудования с техникой. Пока ни чиновники и ни работодатели не соизволили пойти на переговоры. Напомним, что они требуют увеличения зарплаты, начисления положенных выплат за переработку, заключения колдоговора.

28 мая на собрании машинистов и помощников машинистов Мангыстауского локомотивного депо было озвучено коллективное обращение на имя президента. Рабочие заявили о фактах вымогательства средств с зарплаты и премий со стороны руководителя депо и его заместителей. Коллектив потребовал проведения расследования и увольнения этих представителей работодателя и если к нему не прислушаются, то возможна забастовка.

В этот же день началась забастовка и на предприятии ТОО «БатысГеофизСервис» в Жанаозене. Еще 24 марта во время прежней забастовки коллектив отправлял письма на адрес главы государства и руководителя компании, но ответа так и не получил, как и не были удовлетворены требования улучшения условий труда, соблюдения техники безопасности, обновления аварийного оборудования и выплаты обязательных начислений и повышения зарплаты.

Так что судя по всему, в Казахстане еще все далеко не закончилось.

Вот только войска вводить не надо, а рабочие как-нибудь сами разберутся со своими угнетателями.

А.Б.