Госдеп США ввел санкции против Захаровой

Госдепартамент США объяснил введение санкций против официального представителя МИД России Марии Захаровой ее ролью в правительстве страны. Как указал официальный представитель ведомства Нед Прайс, дипломат является в нем «высокопоставленной фигурой», передает ТАСС.

Мне кажется, в Госдепе слишком много ЛГБТ. А они не могут в полной мере оценить Машу Захарову.

Она мне симпатична, если честно. У нее есть образ, кстати, необязательно совпадающий с тем, какова она в рельности, но это как раз и несущественно.

А этот ее образ очень органичен именно для российского МИДа.

Конечно, будь это советский МИД, такой образ бы сильно выбивался из общего стиля. А вот для современного российского - в самый раз! Если МИД и дальше будет прогрессировать в этом направлении, то можно даже и голышом.

Я, кстати, совершенно не против.

А вот американцев напрягло почему-то... Получается, даже не сама внешняя политика РФ, а то, как ее презентует Маша Зазарова. А она делает это органично. Кругом ДБ, и Маша в лабутенах. Штанов не было. А если б было, то точно какие надо...

Ну, ничего, думаю, в Нюрнберге оправдают.

А.Б.