Роскомнадзор подтвердил блокировку VPN-сервиса Proton

Роскомнадзор подтвердил, что в России проводится блокировка VPN-сервисов, включая Proton VPN, проблемы с подключением к которому ранее возникли у многих пользователей, сообщает «Интерфакс».

Ведомство заявило агентству, что, согласно закону «О связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой.

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А Песков признавался, что использует VPN. Да и как ему обойтьись при его работе?

У нас и так президент не очень-то себе представляет, что происходит в окружающем мире - ну, в обычном мире, не русском, не нижнем и не верхнем. Тут медитативные практики не помогут, тут VPN требуется.

Одна радость, VPN как являние разом хзаблокировать, видимо, не получается. Надо блокировать каждый сервис в отдельности. А это долго и не очень эффективно, но чем бы дитя не тешилось...

Ну запретите интернет совсем для граждан. Пусть "Российскую газету" читают, сидя в нужнике.

А можно и дальше пойти - запретить грамоту. Тогда вообще ничего читать не смогут...

А.Б.