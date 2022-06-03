Народ кумекает: Кто ж загнал страну в такой тупик?

Действительно страшно жить стало в нынешней России. Вроде бы не намечались войны, даже воюющая Америка с позором вышла из Афганистана. Народам нужен мир и развитие экономики, чтобы спокойно пожить в наступившем столетии. Однако не так всё просто в головах некоторых руководителей. Мне показалось, что они от долгого сидения в золотых креслах и дворцах перестали видеть жизнь как она есть.

Прозевав возрождение фашизма за счёт того, что направляли в соседние страны в качестве дипломатов обыкновенных бестолочей, которые не имели ни какого представления о работе дипломата, спохватились и не вникая в тонкости принятия мер направили войска. Естественно они советовались с военными и разжиревшим аппаратом, но предусмотреть последствия так и не смогли. На днях З. Прилепин, который некоторое время воевал на Украине в составе донбасских войск выдал в народ: "Война затянется на несколько лет". Можно бы добавить из рассказа журналиста А.Караулова: "Ежедневно война забирает из России 1 миллиард рублей". Значит вся кубышка, которую собирали Э.Набиуллина и А. Силуанов исчезнет, а экономика страны так и останется в ожидании не известно чего.

На днях залез в интернет и ужаснулся. Долго после начала спецоперации не трогал компьютер, довольствовался телевидением и сказками генерала Коношенкова. К чему же приводит специальная военная операция? Украинский суд приговорил военного России Вадима Шишимаркина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя. А как он попал на этот суд? Давайте вспомним количество погибших в 2014 году от пожара в доме профсоюзов устроенного националистами Украины. А сколько погибло мирных жителей за 8 лет на территории двух республик и за время ведения войны? Огневые точки украинцы оборудуют в жилых кварталах и даже в жилых домах. Почему же их никто не судит? Вот это и есть специальная военная операция, которая подготовлена наспех с мнением блицкрига.

Наши политики и телевидение вспоминают и показывают толпы украинцев прыгающих на площадях под лозунгами "Москаляку на гиляку". Да и войскам дадено указание не брать русских в плен. Это уже страшнее гитлеровцев, которые до такого не дошли во время Великой Отечественной войне. И вот современное телевидение показывает организованные толпы молодёжи в Москве, Петербурге и других городах, которые скандируют националистические лозунги фашистов Украины. Сразу в голове возникает мысль посмотреть номера газеты "Правда". Ко всем советским праздникам Г.Зюганов публикует лозунги, например, в газете №48 в честь 77 - ой годовщины Великой Победы. Их 20 и некоторые вызывают просто ехидную усмешку. Например, "Мы помним! Мы гордимся! Мы не подведём!" И как заключение можно привести высказывание журналиста А.Караулова "Зюганов всё утопил". Кто - нибудь слышал скандирование толпой хотя бы один лозунг Зюганова и чтобы в этой толпе был сам Геннадий Андреевич. При Ельцине Зюганов собирал народ и кое что они скандировали, сейчас Зюганов есть только в думе и на страницах своей газеты. Да, он ещё не забывает возложить цветочки и всё это тихо, мирно, в кругу своих единомышленников. Мня бесит в лозунге такое выражение - "Мы не подведём". Что он имеет ввиду? Зажирел в думе и потерял своё предназначение. Купается в деньгах. Некоторые его сторонники не согласятся со мной. 560 тысяч зарплата с пенсией. Рабочий такие деньги не заработает даже за год. Более того он и все депутаты не платят налоги, а живут припеваючи именно за счёт налогов с народа. Более того он получает миллиарды после каждых выборов. Один голос за коммунистов стоит 156 рублей. И эти деньги тоже взяты с народа. А что он сделал для народа? Народ платит налоги, но никто не потребовал от него полного отчёта за использование миллиардов. Геннадий Андреевич отчитывается перед своими единомышленниками, которые тоже живут как короли за счёт народа.

Иногда идёт ролик на телевидении на котором криминальный авторитет из фильма "Бандитский Петербург" говорит: "Такого беспредела как сейчас не было". А вот чиновники действующие так не говорят. Их этот беспредел устраивает. Устраивает и нашего президента, который заявил: "Экономика РФ достойно выдерживает санкционный удар". В стране не хватает жести для производства продуктовой тары, пробок для бутылок, гвоздей, упаковочного материала, семян для сельского хозяйства, запасных частей. Даже яйца для производства птицы завозим от наших врагов. При этом надо учитывать, что всё подорожало. Простой пример. Покупаю лапшу быстрого приготовления. Пакет стоил 23 рубля, а сейчас 37 рублей и производит эти пакеты Белоруссия. Если закупать санкционные изделия то они стоят в разы больше. При этом не надо забывать о росте безработицы и закрытия сотен предприятий. Президент сам не ходит в магазины, а его аппарат просто обманывает и есть этому примеры. У нас банкир руководит сельским хозяйством, армией командует строитель и этот список можно продолжить.

Если бы экономика выдерживала то инфляция могла бы остановиться на каком то одном значении, а она растёт. Премьер по этому поводу выдал: "Инфляция растёт от жадности олигархов и производителей". Однако никаких мер никто не принимают. А выход есть. Надо национализировать производство олигархов и передать в управление государства. Возьмём на примере армии. В Советском Союзе в армии не воровали и она насчитывала 5 миллионов военных. Я служил 3 года на Дальнем Востоке и ничего плохого о ней сказать не могу. Наоборот после армии поступил в институт, а до армии о нём и не думал. И так поступало большинство молодёжи. А сейчас? Пьянство, наркотики, дешёвые девки и тому подобное с продолжением. Когда же всё это кончится?

Лето ещё не наступило а лесные пожары атакуют Сибирь и Дальний восток. Неужели ничего нельзя предпринять правительством России, чтобы не допускать возгораний. Чем потакать Западу и США морозить наши миллиарды, лучше бы часть этих средств направили на увеличение лесничих и обеспечению их современными транспортными средствами. Для чего Силуанов миллиарды складывал в кубышку, а на лесных пожарах страна теряет больше. Да и вообще горят не только леса. Что то происходит с военными объектами в Московской области, в Белгородской. Может пожарами ликвидируют хищение. Нам ведь чиновники ничего не объясняют. Даже единственный крейсер на Чёрном море не могли сохранить и при этом погибло 28 моряков. И тишина как на кладбище. Говорят, что погиб и капитан. Правда есть отзывы одного чиновника. Спикер парламента Крыма предложил нам - народу скинуться на новый крейсер. Думаю, что этого чиновника можно сразу арестовать. Откуда у народа такие средства, а он очевидно имеет их. Вот так мы и живём в тёмном царстве, слушая пропаганду богачей.