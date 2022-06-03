Президент Сенегала прибыл в Сочи для переговоров с Путиным. Колоссальный прорыв российской дипломатии!

Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин и Салл обсудят развитие российско-сенегальских отношений, а также взаимодействие Москвы с Африканским союзом, включая расширение политического диалога, экономического и гуманитарного сотрудничества со странами континента.

Салл заявил, что собирается посетить Россию и Украину в качестве председателя Афросоюза, по его словам, Африка работает над деэскалацией на Украине.

Накануне агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике офиса президента Сенегала сообщало, что темой встречи станет разблокирование запасов зерна и удобрений.

То есть за кормом приехал. Хорошо. Внешняя политика РФ доказывает свою эффективность.

Возможно, в перспективе установится и безвизовый режим с Сенегалом, и россияне смогут свободно ездить в экваториальную Африку на отдых и по делам.

Экономика Сенегала обеспечивает ВВП на душу населения в 1600 дол. Безработица 48 %. В сельском хозяйстве занято более 75 % работающих. В 14 веке была одним из основных центров работорговли - восстановление этого национального бизнеса вполне может стать основой двусторонних отношений.

Россия будет прирастать Сенегалом!

А.Б.