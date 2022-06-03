Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россия будет прирастать Сенегалом!

Опубликовано 03.06.2022 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Россия будет прирастать Сенегалом!

Президент Сенегала прибыл в Сочи для переговоров с Путиным. Колоссальный прорыв российской дипломатии!

Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин и Салл обсудят развитие российско-сенегальских отношений, а также взаимодействие Москвы с Африканским союзом, включая расширение политического диалога, экономического и гуманитарного сотрудничества со странами континента.

Салл заявил, что собирается посетить Россию и Украину в качестве председателя Афросоюза, по его словам, Африка работает над деэскалацией на Украине.

Накануне агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике офиса президента Сенегала сообщало, что темой встречи станет разблокирование запасов зерна и удобрений.

То есть за кормом приехал. Хорошо. Внешняя политика РФ доказывает свою эффективность.

Возможно, в перспективе установится и безвизовый режим с Сенегалом, и россияне смогут свободно ездить в экваториальную Африку на отдых и по делам.

Экономика Сенегала обеспечивает ВВП на душу населения в 1600 дол. Безработица 48 %. В сельском хозяйстве занято более 75 % работающих. В 14 веке была одним из основных центров работорговли - восстановление этого национального бизнеса вполне может стать основой двусторонних отношений.

Россия будет прирастать Сенегалом!

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Aleko 1 написал 03.06.2022 11:33
А еще у рф Талибан в друзьях. Зашибись.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы Юрий Шевчук баллотировался в президенты, вы бы за него проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Роскомнадзор подтвердил блокировку VPN-сервиса Pro...
03.06.2022
Марина Литвинович: То, что случилось с Путиным, пр...
29.05.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Роскомнадзор подтвердил блокировку VPN-сервиса Proton (1)
Идет борьба метафизиков с сатанистами (1)
Премия интернет-контента досталась полицейским провокаторам (0)
Россия будет прирастать Сенегалом! (1)
Никто не оспаривал авторство у человеческого безумия... (0)
Народ кумекает: Кто ж загнал страну в такой тупик? (4)
Роскомнадзор подтвердил блокировку VPN-сервиса Proton (9)
Госдеп США ввел санкции против Захаровой (3)
Проблемы рабочих в Казахстане не решены, несмотря на войска ОДКБ (3)
Названы регионы России с самыми сексуально слабыми мужчинами (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Наступает новая эпоха: прогноз политического развития России на осень
Михаил Делягин Михаил Делягин: Прекращение поставок газа и удобрений заставит страны ЕС пойти на переговоры с Россией
Дарья Митина Дарья Митина: Отжала еду у таксиста
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очищение власти и пресечение агрессии Запада - условия выживания России
Михаил Делягин Михаил Делягин: Лучший для России курс доллара и три условия его достижения
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss