Премия интернет-контента досталась полицейским провокаторам

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подарила пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) телефонный аппарат правительственной связи на первой Национальной премии интернет-контента.

Пранкеры стали победителями в спецноминации «Мир должен знать».

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) сообщили 4 мая, что разыграли режиссера Туминаса: представившись министром культуры Украины, один из них предложил режиссеру поставить спектакль о Степане Бандере, и тот согласился. Также, по словам пранкеров, Туминас согласился на предложение вести диверсионную деятельность в Театре имени Вахтангова.

Премьер-министр Мишустин подписал распоряжение об отмене премии правительства театральному режиссеру Римасу Туминасу.

Наверно, стоило подарить товарищам большой фаллоимитатор и презерватив к нему...

А.Б.