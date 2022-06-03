Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) заявил, что на Украине идет «кромешная схватка» России с Западом, которая должна обеспечить россиянам «право на существование».

По мнению Залдостанова, Россия и Запад, среди прочего, сражаются и за веру. Он заявил, что Россия всегда сражалась с «тьмой и преисподней», и на Украине делает это снова.

О как! Не иначе, как из окопов Мариуполя вещает.

Я помню, в Крым байкеры зашли сразу следом за обозом армии.

Даже сложилось впечатление, что это от их грозного вида сдалась разом вся сбройная сила в Крыму. За какой подвиг Хирург сотоварищи был награжден участком земли у горы Гасфорта в Севастополе, где теперь каждый мужественный байкенр может пописать в городской водозабор.

Я думаю, это байкеры взяли Мариуполь. Остановили танковые колонны на Горловку. Молниеносно вышли к Киеву и столь же молниеносно оттуда исчезли.

Поэтому Хирурга слышно и не было. Занят был.

Теперь уже почти победили, и можно громко заявить: идет борьба «метафизиков с сатанистами», которая «лежит за границами действия денег».

Думаю, что и за границами разума тоже...

А.Б.