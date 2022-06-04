Пожар отправил в больницу начавльника ГУ МЧС

Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" начался около десяти утра. Возгоранию сначала присвоили третий номер сложности, потом повысили до четвертого (из пяти). Огонь охватил 1,1 тысячи квадратных метров. На месте работали 340 человек и 100 единиц техники, в том числе три вертолета Ка-32. Из здания эвакуировали 125 человек.

Московская прокуратура начала проверку. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, причиной возгорания мог стать поджог, но рассматриваются и другие версии.

Начальника главного управления МЧС по Москве Сергея Желтова госпитализировали с инфарктом после пожара, при тушении пожара также пострадал старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения главного управления МЧС по Москве полковник внутренней службы Максим Серегин. Его также госпитализировали.

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На самом деле хорошая новость - сгорел большой торговый центр, но никто не погиб, всех вывели из здания, все живы-здоровы.

Ну и инфаркт начальника ГУ МЧС, и то, что пострадал начальник смены в чине полковника - это ведь говорит о том, что среди высших офицеров есть достойные люди, которые болеют и за дело, и за людей.

Ну и как же без плохого?

Торговые центры строят быстро и плохо, из говна какого-то. Горело так, будто это деревянные сарай, а не конструкция из металла и бетона.

И, конечно, вариант поджога тоже скверный. Теракт? Диверсия?

Очень неприятная новость...

А.Б.