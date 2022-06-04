Забастовки в Мангистау не прекращаются, а железнодорожники объявили бойкот референдуму!

В Мангистауской области продолжаются забастовки и выступления рабочих, некоторые из них политизируются, так как протестующие начали заявлять, что будут бойкотировать референдум по внесению поправок в Конституцию. Это уже новое слово в акциях нефтяников в последнее время.

Одиннадцатый день продолжается забастовка рабочих стеклопластиковых труб в Мунайлинском районе Мангистауской области. Несмотря на жару, которая достигает больше тридцати пяти градусов протест продолжается, и никто сворачивать палатки и юрты не собирается.

Рабочие ТОО «Трубремцентр» в Жанаозене заявили в своем обращении 2 июня, что продолжают борьбу и не намерены прекращать забастовку. Несмотря на то, что все устали, акция продолжается. Напомним, что с 13 мая идет забастовка рабочих ТОО «Трубремцентр» в Жанаозене, требующие повышения зарплаты, улучшения условий труда, заключения колдоговора, а также восстановления на работе уволенных товарищей и увольнения руководителей компании. Рабочие поставили палатки и юрты возле своего предприятия и не уйдут, пока их требования не будут удовлетворены.

Продолжается и забастовка рабочих автотранспортного предприятия ТОО «Бейбарыс», начавшаяся 30 мая. И рабочие требуют по-прежнему ликвидации частного ТОО и передачи их государственной компании «Озенмунайгаз». Фактически они требуют отменить решение по оптимизации и приватизации их предприятия. В этом их требование полностью совпадает с бастовавшими ранее рабочими ТОО «Кезби».

Но наиболее радикально выступили 2 июня рабочие четырёх отделений железнодорожной компании КТЖ Бейнеуского района Мангистауской области, которые заявили о том, что будут бойкотировать референдум по поправкам в Конституцию и связано это с тем, что работодатели нагло врали об уровне их заработной платы.

В частности, недовольство железнодорожников связано с победными реляциями главы правления КТЖ Сауранбаева, который на полном серьезе сказал на заседании кабинета министров в Астане, что железнодорожники получают более семисот тысяч тенге. Рабочие же утверждают, что их зарплата в среднем начисляется от 180-ти до 220-ти тысяч тенге и не более.

В связи с этим коллективы потребовали повышения зарплат и в противном случае намерены уже с 6 июня приступить к бессрочной забастовке протеста.

Как видим акции и забастовки в регионе не прекращаются и в них участвуют рабочие разных отраслей и предприятий. В связи с тем, что идет резкое повышение цен, а требования многие коллективов по повышению заработной платы не были удовлетворены, то стоит ожидать нового всплеска борьбы.

Важным моментом является и то, что теперь рабочие требуют также восстановления на рабочих местах прежде уволенных товарищей, активно участвовавших ранее в забастовках и выступлениях.