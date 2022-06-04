Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Забастовки в Мангистау не прекращаются, а железнодорожники объявили бойкот референдуму!

Опубликовано 04.06.2022 в разделе комментариев 1

забастовка казахстан тюрьма
Забастовки в Мангистау не прекращаются, а железнодорожники объявили бойкот референдуму!

Источник: INFOPROF.SU

В Мангистауской области продолжаются забастовки и выступления рабочих, некоторые из них политизируются, так как протестующие начали заявлять, что будут бойкотировать референдум по внесению поправок в Конституцию. Это уже новое слово в акциях нефтяников в последнее время. 

Одиннадцатый день продолжается забастовка рабочих стеклопластиковых труб в Мунайлинском районе Мангистауской области. Несмотря на жару, которая достигает больше тридцати пяти градусов протест продолжается, и никто сворачивать палатки и юрты не собирается. 

Рабочие ТОО «Трубремцентр» в Жанаозене заявили в своем обращении 2 июня, что продолжают борьбу и не намерены прекращать забастовку. Несмотря на то, что все устали, акция продолжается. Напомним, что с 13 мая идет забастовка рабочих ТОО «Трубремцентр» в Жанаозене, требующие повышения зарплаты, улучшения условий труда, заключения колдоговора, а также восстановления на работе уволенных товарищей и увольнения руководителей компании. Рабочие поставили палатки и юрты возле своего предприятия и не уйдут, пока их требования не будут удовлетворены. 

Продолжается и забастовка рабочих автотранспортного предприятия ТОО «Бейбарыс», начавшаяся 30 мая. И рабочие требуют по-прежнему ликвидации частного ТОО и передачи их государственной компании «Озенмунайгаз». Фактически они требуют отменить решение по оптимизации и приватизации их предприятия. В этом их требование полностью совпадает с бастовавшими ранее рабочими ТОО «Кезби». 

Но наиболее радикально выступили 2 июня рабочие четырёх отделений железнодорожной компании КТЖ Бейнеуского района Мангистауской области, которые заявили о том, что будут бойкотировать референдум по поправкам в Конституцию и связано это с тем, что работодатели нагло врали об уровне их заработной платы. 

В частности, недовольство железнодорожников связано с победными реляциями главы правления КТЖ Сауранбаева, который на полном серьезе сказал на заседании кабинета министров в Астане, что железнодорожники получают более семисот тысяч тенге. Рабочие же утверждают, что их зарплата в среднем начисляется от 180-ти до 220-ти тысяч тенге и не более. 

В связи с этим коллективы потребовали повышения зарплат и в противном случае намерены уже с 6 июня приступить к бессрочной забастовке протеста. 

Как видим акции и забастовки в регионе не прекращаются и в них участвуют рабочие разных отраслей и предприятий. В связи с тем, что идет резкое повышение цен, а требования многие коллективов по повышению заработной платы не были удовлетворены, то стоит ожидать нового всплеска борьбы. 

Важным моментом является и то, что теперь рабочие требуют также восстановления на рабочих местах прежде уволенных товарищей, активно участвовавших ранее в забастовках и выступлениях.



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
охренительно интересная новость!
Роже Пилар написал 04.06.2022 01:22
так держать! с таким контентом никакого роскомнадзора не надо. Сайт сам помрет.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы Юрий Шевчук баллотировался в президенты, вы бы за него проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Роскомнадзор подтвердил блокировку VPN-сервиса Proton
Роскомнадзор подтвердил блокировку VPN-сервиса Pro...
03.06.2022
Марина Литвинович: То, что случилось с Путиным, происходило не один день
Марина Литвинович: То, что случилось с Путиным, пр...
29.05.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Забастовки в Мангистау не прекращаются, а железнодорожники объявили бойкот референдуму! (1)
Пожар отправил в больницу начавльника ГУ МЧС (0)
Роскомнадзор подтвердил блокировку VPN-сервиса Proton (1)
Идет борьба метафизиков с сатанистами (4)
Премия интернет-контента досталась полицейским провокаторам (0)
Россия будет прирастать Сенегалом! (2)
Никто не оспаривал авторство у человеческого безумия... (1)
Народ кумекает: Кто ж загнал страну в такой тупик? (7)
Роскомнадзор подтвердил блокировку VPN-сервиса Proton (11)
Госдеп США ввел санкции против Захаровой (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Питерские ювелиры обратились к Мишустину с просьбой о помощи
Михаил Делягин Михаил Делягин: Урок оптимизма: что такое счастье и где взять силы?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Россия ждёт, пока США вместе с Лондоном добьют Евросоюз
Михаил Делягин Михаил Делягин: Наступает новая эпоха: прогноз политического развития России на осень
Михаил Делягин Михаил Делягин: Прекращение поставок газа и удобрений заставит страны ЕС пойти на переговоры с Россией
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss