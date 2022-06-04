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Московский листок

Внимание! Токсичная благотворительность!

Опубликовано 04.06.2022 в разделе комментариев 0

Интервью с руководителем благотворительно организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольгой Демичевой.

Ведущий Олег Калачев.



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