Киев ограбил своих "оккупированных" граждан

Украинские власти заблокировали банковские счета на территории Херсонской области, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Люди не могу снять деньги. Их карточки перестали обслуживаться. Банкоматы, после отключения Украиной связи и интернета, не работают. Украина все сделала, чтобы обокрасть людей, чтобы не выплачивать деньги, которые у них остались на счетах в банках. Это Приватбанк, Ощадбанк.

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На самом деле наглядно демонстрируется, что все декларации "свободного мира", на которые купились граждане СССР и стран восточного блока, ни что иное, как просто слова, никак особо не связанные с реальностью.

Оказывается, деньги принадлежат не их номинальным владельцам, а государствам, которые в один далеко непрекрасный момент могут их у вас отобрать - без всякой вашей в чем-либо вины, не говоря уже о судах и прочих бутафорских процедурах.

Это касается и простых граждан, и совсем непростых тоже - вот, компания, которую купил Абрамович за 300 миллионов фунтов, которая еще в прошлом году оценивалась в 400 миллионов, сейчас продается за 1 фунт (!). И ее покупают какие-то местные бизнесмены, фактически, отбирают за долги.

Хотя нам столько рассказывали про принцип ограниченной ответственности, про то, что частное лицо не отвечает за действия государства и так далее...

И государство тоже ни за что не отвечает - это же украинские граждане, это люди, которые заработали свои пенсии на Украине. Чем они виноваты, что оказались "не на той территории"?

И это все не про Киев, это про весь Запад. Абрамович ведь тоже в войне не участвует, а что толку?

А.Б.