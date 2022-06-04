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Московский листок

Киев ограбил своих "оккупированных" граждан

Опубликовано 04.06.2022 в разделе комментариев 7

украина война киев
Киев ограбил своих "оккупированных" граждан

Украинские власти заблокировали банковские счета на территории Херсонской области, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Люди не могу снять деньги. Их карточки перестали обслуживаться. Банкоматы, после отключения Украиной связи и интернета, не работают. Украина все сделала, чтобы обокрасть людей, чтобы не выплачивать деньги, которые у них остались на счетах в банках. Это Приватбанк, Ощадбанк. 

***

На самом деле наглядно демонстрируется, что все декларации "свободного мира", на которые купились граждане СССР и стран восточного блока, ни что иное, как просто слова, никак особо не связанные с реальностью.

Оказывается, деньги принадлежат не их номинальным владельцам, а государствам, которые в один далеко непрекрасный момент могут их у вас отобрать - без всякой вашей в чем-либо вины, не говоря уже о судах и прочих бутафорских процедурах.

Это касается и простых граждан, и совсем непростых тоже - вот, компания, которую купил Абрамович за 300 миллионов фунтов, которая еще в прошлом году оценивалась в 400 миллионов, сейчас продается за 1 фунт (!). И ее покупают какие-то местные бизнесмены, фактически, отбирают за долги.

Хотя нам столько рассказывали про принцип ограниченной ответственности, про то, что частное лицо не отвечает за действия государства и так далее... 

И государство тоже ни за что не отвечает - это же украинские граждане, это люди, которые заработали свои пенсии на Украине. Чем они виноваты, что оказались "не на той территории"?

И это все не про Киев, это про весь Запад. Абрамович ведь тоже в войне не участвует, а что толку?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 7
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Re: сразу в первую очередь грабят банки на украинской земле,
хахахахахахахахахахххддд написал 04.06.2022 10:59
В 2014-м году в Луганске не было никаких вообще российских войск. А банки были ограблены. Кто же это сделал?
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Re: Ограбили почту, куда прибыли с Украины деньги социальных выплат
хахахахахахахахахахххддд написал 04.06.2022 10:56
И холодильники "Днепр" вывезли. И унитазы.
Мамочек изнасиловали вместе с детьми, инвалидами и пенсионерами.
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Re: Карточки у украинцев в основном отобраны
хахахахахахахахахахххддд написал 04.06.2022 10:54
И попугаи изнасилованы...
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Re: Это триперный бурят
О рашистских бандитах и врунах написал 04.06.2022 10:47
В Мелитополе, в апреле оккупанты так и сделали. Ограбили почту, куда прибыли с Украины деньги социальных выплат - для пенсионеров, инвалидов, украинских мамочек с детьми, после чего сказали: Украина вас бросила, вы там, мол, никому не нужны, выплат не будет. Если рашисты уже давным-давно грабят и обманывают свой собственный народ на территории России, почему они должны с уважением относиться в чужому для них народу, который они иначе как "украми" и "быдлом" не называют?
Когда же падет токсичная, абъюзерская власть Москвабадо-Вавилонии?
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Это триперный бурят
Самый доблестный солдат написал 04.06.2022 10:26
Еще с гэбэшного бандита Гиркина-Стрелкова русские воины сразу в первую очередь грабят банки на украинской земле, так что русские убийцы-мародеры хоть по отобранным у украинцев карточкам деньги не смогут получить.
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О режиме, основанном на лжи
Июнь написал 04.06.2022 10:24
В Херсоне недавно оккупанты на бронированной машине переехали автомобиль с сидящим внутри человеком и с них все как с гуся вода. Люди недовольны деспотическим оккупационным режимом, поэтому рашистам приходится все время врать, выставляя Украину в невыгодном свете. Самозванец Стремоусов и Ко сами отключили связь, а теперь все сваливают на Украину. Позор!
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Русский выпивший бурят!
Самый доблестный солдат написал 04.06.2022 10:22
Карточки у украинцев в основном отобраны на оккупированных территориях русскими оккупантами-мародерами, так что правильно что кислород перекрыли.
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