Мексика? Заборонено!

Граждане, пытающиеся оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте посольства этой страны в России, получают отказ в оказании этой услуги, причем сам отказ приходит на украинском языке.

Россияне, направляющиеся в Мексику в туристических целях, с января 2017 года имеют право въехать в страну по электронной визе.

Для оформления электронного разрешения необходимо заполнить на сайте дипмиссии анкету с личными данными, включая гражданство, указать даты посещения Мексики.

Теперь же если указать гражданство "Россия", то после заполнения анкеты на экране появляется текст на украинском языке, в котором говорится, что запрос "не обработан".

Мне кажется, надо поздравить с успехом украинских хакеров.

Чем бы дитя не тешилось... Лишь бы не взорвали чего.

А.Б.