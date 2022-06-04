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Московский листок

Мексика? Заборонено!

Опубликовано 04.06.2022 в разделе комментариев 0

лавров мид
Мексика? Заборонено!

Граждане, пытающиеся оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте посольства этой страны в России, получают отказ в оказании этой услуги, причем сам отказ приходит на украинском языке.

Россияне, направляющиеся в Мексику в туристических целях, с января 2017 года имеют право въехать в страну по электронной визе.

Для оформления электронного разрешения необходимо заполнить на сайте дипмиссии анкету с личными данными, включая гражданство, указать даты посещения Мексики.

Теперь же если указать гражданство "Россия", то после заполнения анкеты на экране появляется текст на украинском языке, в котором говорится, что запрос "не обработан".

Мне кажется, надо поздравить с успехом украинских хакеров.

Чем бы дитя не тешилось... Лишь бы не взорвали чего.

 А.Б.



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