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Московский листок

Удивительно, но РПЦ куда-то еще приглашают

Опубликовано 04.06.2022 в разделе комментариев 1

церковь рпц
Удивительно, но РПЦ куда-то еще приглашают

РПЦ пригласили на Всемирный совет церквей, который пройдет в Германии.

Делегацию возглавит председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион. В нее войдет еще ряд иерархов, священнослужителей и мирян Русской православной церкви.

Вот я думаю, зря.

Сильный был бы ход вообще не признавать РПЦ церковью. Ну не церковь, и все тут. Ошибочка вышла в 16-м веке, томоса не было и вообще в листе согласований ряд подписей отсуствуют.

А права РПЦ передать Украине как наиболее пострадавшей. Опять же крестили Русь в Киеве, крестил киевский князь, а Москвы тогда вообще не было.

И "Отче наш" теперь читать на украинском языке: "Батько наш, иже єси на небесах нехай святиться ім'я твоє"...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Ждьдюььььюдлбл написал 04.06.2022 11:47
Блажен муж, иже не иде и на совет праведных, и на совет нечестивых. Ибо пустое, а синклиты их - суть голова его, полная осмысленным невыразимым.
Стадо ищущий ради слова мудрого - не баран ли есть в обличии человеческом.
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