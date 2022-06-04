Удивительно, но РПЦ куда-то еще приглашают

РПЦ пригласили на Всемирный совет церквей, который пройдет в Германии.

Делегацию возглавит председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион. В нее войдет еще ряд иерархов, священнослужителей и мирян Русской православной церкви.

Вот я думаю, зря.

Сильный был бы ход вообще не признавать РПЦ церковью. Ну не церковь, и все тут. Ошибочка вышла в 16-м веке, томоса не было и вообще в листе согласований ряд подписей отсуствуют.

А права РПЦ передать Украине как наиболее пострадавшей. Опять же крестили Русь в Киеве, крестил киевский князь, а Москвы тогда вообще не было.

И "Отче наш" теперь читать на украинском языке: "Батько наш, иже єси на небесах нехай святиться ім'я твоє"...

А.Б.