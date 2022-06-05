Мужественные уважают мужественных

Продолжу о дебильной пропаганде Кремля.

Понятно, что у Кремля не хватает достаточного количества наёмников, чтобы послать их воевать на Украину, но ведь в России диванных пропагандистов – как говна! И всё равно Кремль не способен нанять на работу пропагандистами не последних идиотов, а лиц, которые хоть как-то бы что-то понимали в том, о чём они говорят.

Скажем, после того, как Верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины, В. Зеленский, приказал защитникам Мариуполя, после трёх месяцев отчаянной обороны отступившим на завод «Азовсталь», сложить оружие, массы дебилов из числа пропагандистов Кремля… начали пытаться унизить этих защитников!

Да, во время Великой Отечественной войны в центральных газетах всячески высмеивали немцев и особенно румын как солдат – типа трусливые и тупые, - высмеивали, чтобы придать бодрости своим солдатам, ещё не попавшим на фронт. Но сегодня все боевики Вооружённых Сил и наёмники России, участвующие в этой войне, уже прекрасно знают, что именно их ждёт на Украине. Кроме того, ведь высмеиваются не воюющие, а уже находящиеся в плену солдаты Украины. В чём смысл такого высмеивания?

Ответ один – дело в самих пропагандистах.

Вот они все натужно ржут, дескать, «азовцы» трусливо сдались, а мы-то, диванные бойцы, никогда не садимся – «брехня крепка, диваны наши быстры»! Пропагандисты и прокуроры ДНР, войска которой в союзе с боевиками российских вооружённых сил, втрое численно превосходя в Мариуполе защитников, за три месяца не смогли вынудить сдаться этих украинских солдат без ужасающих разрушений города и завода артиллерией и авиацией… теперь требуют смертной казни для них. Надо же, до чего дошёл героизм тыловых героев!

Во времена Великой Отечественной не то, что поляков или румын, а и немцев в нашем плену старались перевоспитать! Не убить, а перевоспитать! По воспоминаниям эсэсовцев, попавших к нам в плен, даже их пытались перевоспитать, поселив в общежитиях с занавесками и цветочками на окнах, чтобы получить нужных граждан Германии после войны.

А тут ещё война с Украиной неизвестно, когда окончится, а российские дебилы у власти хвастаются, что убьют пленных! И причина такого отношения проста – она в том, что ущербный человек, у которого отсутствуют какие-то человеческие качества, старается унизить тех, кто эти качества имеет. Унижает, чтобы сравняться с настоящим человеком. Трус, к примеру, будет убеждать, что храбрых не бывает – что все такие, как он, трус.

Посему мужественные люди будут уважать мужественных противников, а трусливые уроды будут всячески унижать их. Правда, с достаточно большого расстояния.

Как быть?

Тут ведь две стороны медали – когда мужественный противник сражается, и когда он обезврежен.

Что нужно делать с мужественным противником, имеющим в руках оружие?

Уничтожать в первую очередь! Поскольку от храброго противника главный вред своим войскам. Кстати, это автоматически происходит, поскольку мужественные бойцы всегда впереди. Украинская пропаганда скрывает истинные потери, говоря о них туманно - от 60 до 100 убитых в сутки, что понятно. Но постоянно сообщает об отдельных погибших. И вот что интересно, мне попались на глаза сообщения не только о погибших в боях депутатах или прокурорах Украины, но уже о четырёх или пятерых чемпионах Украины и Европы в различных видах спорта, ушедших на фронт добровольно и уже погибших, и даже промелькнуло сообщение о погибшем добровольце-банкире, оставившем вдову с четырьмя детьми. Это к вопросу, что мужественные и гибнут чаще.

Ну, а если мужественные бойцы попали в плен, и этого скрыть нельзя, чтобы убить их незаметно (если, конечно, убить их целесообразно), то тогда как быть?

Тогда относиться к ним с глубоким, подчёркнутым уважением. Почему?

Во-первых, показать, что ты сам не трусливое говно и уважаешь мужество, во-вторых, смутить тех мужественных людей в рядах противника, которые ещё сражаются.

Вот пример немцев, понимавших и что такое война, и что такое мужество. Начальником Генштаба сухопутных войск Германии в начале Второй мировой войны был генерал Ф. Гальдер, в ноябре 1941 года он выполнил инспекционную поездку в войска на Восточный фронт и 14 ноября записал в свой дневник: «Обратный путь: Остановка в Молодечно. Продолжительный разговор с командиром полка охранной дивизии (Земмельман) и командиром батальона того же полка. Русский тифозный лагерь военнопленных. 20 000 человек обречены на смерть. В других лагерях, расположенных в окрестностях, хотя там сыпного тифа и нет, большое количество пленных ежедневно умирает от голода. Лагеря производят жуткое впечатление. Однако какие-либо меры помощи в настоящее время невозможны». То есть, если было целесообразно умертвить пленных, то у немцев в умерщвлении пленных не было проблем – заморили голодом и отказом от лечения, и всё! В Москве же об этом не узнают.

Но посмотрите на листовки немцев той поры, сбрасываемые на наши войска, – там все листовки в фотографиях о том, как хорошо советским военнослужащим в немецком плену! О том, с каким уважением немцы к ним относятся! Как к родным!

Не с тем сравнил

Когда я сравнивал мужество защитников Мариуполя и конкретно «азовцев» с защитниками Смоленска 1611-1612 годов, то сделал это как-то автоматически, стараясь сравнить мужество старых великороссов с мужеством современных граждан Украины, чтобы попытаться показать дебильность российских пропагандистов. Ведь этим пропагандистам всего-то надо было написать, что воины Ходаковского и Кадырова взяли в плен в Мариуполе самые храбрые части ВСУ, и этого было бы достаточно! Но если воины Ходаковского и Кадырова три месяца не могли победить трусов, то тогда кем они сами являются?

Но, пожалуй, в сравнении со Смоленска 1611-1612 годов я был не прав. Сравнивал с защитниками Смоленска граждан какой, к чёрту, Украины?

Ведь даже в этом полку «эразац-нацистов», «Азов», подавляющая масса бойцов - русские или малороссы, разговаривающие на русском языке. Гражданство Украины - это миф, его до сей поры никогда не было, поскольку ещё никогда не было украинского государства, а без государства не может быть и граждан. И если говорить о государственности и о мужестве во имя государства, то на территории окраины России всегда было русское государство (не великорусское, а просто русское). Государственность Украины во все времена была только от Москвы. Без Москвы на Украине была власть банд, грабящих или предающих население окраины России. Да, в числе этих бандитов могут быть и храбрецы, и удальцы – эдакие Тарасы Бульбы, - но сами банды принципиально не отличаются ни стойкостью, ни мужеством. Те же запорожские казаки при открытых столкновениях удирали, даже если у них в союзниках были поляки или татары, и побеждали практически только тогда, когда действовали из засад или нападали на полностью неготового к бою противника. Бандитам нужна добыча, а не смерть в бою за государство, и те же запорожцы, не сумев пограбить поляков и возвращаясь «не солоно хлебавши», на обратном пути в Сечь без проблем грабили малороссов.

Это вот сейчас Кремль формирует на Окрайне России в боях за независимость настоящее государство… Но надо ли оно русским?

Откуда мужество

Я бы сказал, что защитники Мариуполя проявили советское мужество, понимают они это или нет, но «азовцы» ведь сами отрекаются от своей советскости и по своей дебильности украшают себя свастикой. Немецких нацистов, конечно, в трусости не упрекнёшь, но, всё же, зачем брать пример с людей, которые вас презирали? Ну и надо упомянуть, что оборонял Мариуполь и «Азовсталь» не только полк «Азов», но и морская пехота с пограничниками и полицией, а последние, как это можно понять, недолюбливали «азовцев» за их, мягко скажем, «оригинальность».

И комментатор, мужество которого проверено, упрекнул меня в том, что в примере «Смоленска-1612» и «Азовстали-2022» я не вспомнил более близких примеров собственно русской стойкости. Да, не вспомнил, поскольку царская Россия свела боевое мужество русских до нуля, и возродили его только большевики.

Но я не хочу вспоминать об этом и приводить примеры трусливой подлости русского дворянства, поэтому закончу примером советского мужества.

Приведу отрывок из книги немецкого генерала Фридриха Меллентина «Танковые войска Германии во Второй мировой войне. Отрывок убедителен тем, что Меллентин не ставит себе целью показать мужество советских людей, как это может показаться. У него книга о том, как управлять танковыми войсками. И в данном случае он советует при возникновении нерешаемой проблемы, обращаться за советом к младшим офицерам. А вот эффективность этого своего совета описывает примером из боёв на Восточном фронте в 1942 году.

«Однако в полосе 3-й моторизованной дивизии находились одна высота и одна балка, где русские не прекращали сопротивления и в течение нескольких недель доставляли немало неприятностей немецким войскам.

Динглер указывает, что сперва этой высоте не придавали серьезного значения, полагая, что она будет занята, как только подтянется вся дивизия. Он говорит: «Если бы мы знали, сколько хлопот доставит нам эта самая высота и какие большие потери мы понесем из-за нее в последующие месяцы, мы бы атаковали более энергично». Динглер делает следующий вывод:

«Этот случай послужил нам полезным уроком. Если нам не удавалось выбить русских с их позиций, осуществить прорыв или окружение в момент, когда мы еще быстро продвигались вперед, то дальнейшие попытки сломить сопротивление противника обычно приводили к тяжелым потерям и требовали сосредоточения больших сил. Русские - мастера окапываться и строить полевые укрепления. Они безошибочно выбирают позиции, имеющие важное значение для предстоящих боевых действий. Так было и с этой высотой, где русские могли долго обороняться и держать под наблюдением наши тылы».

Балка, удерживаемая русскими, находилась в тылу 3-й моторизованной дивизии. Она была длинной, узкой и глубокой; проходили недели, а ее все никак не удавалось захватить. Изложение Динглером боевых действий показывает, какой стойкостью отличается русский солдат в обороне:

«Все наши попытки подавить сопротивление русских в балке пока оставались тщетными. Балку бомбили пикирующие бомбардировщики, обстреливала артиллерия. Мы посылали в атаку все новые и новые подразделения, но они неизменно откатывались назад с тяжелыми потерями - настолько прочно русские зарылись в землю. Мы предполагали, что у них было примерно 400 человек. В обычных условиях такой противник прекратил бы сопротивление после двухнедельных боев. В конце концов русские были полностью отрезаны от внешнего мира. Они не могли рассчитывать и на снабжение по воздуху, так как наша авиация в то время обладала полным превосходством. В ночное время одноместные открытые самолеты с большим риском часто прорывались к окруженным русским и сбрасывали незначительное количество продовольствия й боеприпасов.

Не следует забывать, что русские не похожи на обычных солдат, для которых снабжение всем необходимым имеет большое значение. Мы неоднократно имели возможность убедиться в том, как немного им нужно.

Балка мешала нам, словно бельмо на глазу, но нечего было и думать о том, чтобы заставить противника сдаться под угрозой голодной смерти. Нужно было что-то придумать.

Истощив весь запас хитроумных уловок, которым нас, штабных офицеров, в свое время учили, мы пришли к выводу, что нужно обратиться за помощью к боевым командирам, непосредственно выполняющим задачу. Поэтому мы вызвали наших лейтенантов и попросили трех из них разобраться в обстановке и предложить что-либо полезное. Через три дня они представили свой план. По этому плану предполагалось разделить балку на несколько участков и расположить танки и противотанковые орудия прямо против окопов русских, после чего наши штурмовые подразделения должны были подползти к откосам и выбить оттуда противника.

Все произошло согласно плану - русские даже не ожидали, что к ним вот так просто придут и попросят из окопов, но несколько ручных гранат и орудийных выстрелов оказались убедительным приглашением. Мы были поражены, когда, сосчитав пленных, обнаружили, что вместо 400 человек их оказалось около тысячи. Почти четыре недели эти люди питались травой и листьями, утоляя жажду ничтожным количеством воды из вырытой ими в земле глубокой ямы. Однако они не только не умерли с голоду, но еще и вели ожесточенные бои до самого конца».

Вот так обороняли важные участки фронта бойцы Красной Армии, и просто досадно, что эти кретины-азовцы молятся на «импортное», когда полно своих примеров.

Умом командования

И в конце, в этом примере из книги немецкого генерала ещё раз об уважении мужественными людьми мужественных противников.

Чтобы вы поняли, что придумали лейтенанты, сначала немного о тактике, поскольку она у немцев сильно отличалась от тактики «теоретиков» Красной Армии. В Красной Армии по противнику должна пострелять артиллерия, а потом с винтовками наперевес цепями должна была пойти в штыковую атаку пехота. У немцев после артподготовки немцы не атаковали штыками противника, а под прикрытием огня пулемётов и миномётов выходили на рубежи, с которых могли уничтожить противника огнём винтовок, пулемётов и гранатами. Немецкую пехоту штыковому бою не учили.

А описываемом Меленитином случае у немцев была проблема – из-за ровности степи не было рубежей, с которых немецкая пехота, приблизившись, могла уничтожить нашу пехоту в окопах огнём. И наша пехота на ровном месте немецкую пехоту расстреливала.

А лейтенанты предложили все имеющиеся танки подвести всего к нескольким, скорее всего изолированным участкам советской обороны и ураганно-плотным огнём из танков не дать нашей пехоте поднять головы из окопов, и под прикрытием этого огня немецкая пехота подползла к этим участкам на бросок гранаты. Если кто интересуется, то это отвергнутая нашими теоретиками тактика Махно и Будённого, только у немцев вместо тачанок были танки. В этом случае бежать к нашим окопам во весь рост немцы не могли, поскольку не давали бы своим танкистам вести пулемётно-пушечный огонь поверх наступающей пехоты по нашей пехоте.

Что тут скажешь – умели, сукины дети, воевать!

Но смотрите, ведь немцы, в бою с нашими за эту балку могли поступить так, как Ходаковский с Кадыровым поступили с Мариуполем, - вызвать авиацию и тяжёлую артиллерию и бомбить, бомбить и бомбить, пока (образно говоря) находившийся на месте Зеленского Сталин не даст обороняющимся в этой балке команду сложить оружие. Но немецкие офицеры перехитрили наших и не побоялись атаковать их лицом к лицу.

После такой победы немцы могли бы смотреть на наших солдат снисходительно, но посмотрите, с каким уважением немцы пишут о наших солдатах, даже после того, как победили их хитростью – умом командования.

***

Впрочем, для кого это всё, что я написал?

Мужественным это без надобности, а трусу словами не добавишь ни мужества, ни ума.