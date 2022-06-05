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Московский листок

Цыпочек с Украины очень ждут в Германии

Опубликовано 05.06.2022 в разделе комментариев 0

украина война киев
Цыпочек с Украины очень ждут в Германии

Сеть ресторанов быстрого питания KFC запустила в Германии наружную рекламу, на которой украинских беженок приглашают в постель.

На баннере полковник Сандерс (ресторатор и основатель компании Kentucky Fried Chicken, лицо которого изображено на логотипе) выглядывает из-под одеяла: "Цыпочек с Украины очень ждут в Германии", — гласит текст на билборде. И лого сервиса бронирования отелей Booking.com.

***

А в чем проблема? Рынок же!

Как говорили на церемонии старинного сватовства: у вас товар, у нас купец!

Теперь чуть более индустриально, вместо сватовства - доска объявлений. Купцы на выбор, товар с хорошим дисконтом.

Добро пожаловать в Европу! Никто не обещал, что бесплатно...

А.Б.



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