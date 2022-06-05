Байден столкнулся с паникой у лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе

К такому выводу пришел журналист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус. В его статье подчеркивается, что союзники Вашингтона задумались о последствиях затяжного кризиса на Украине и заговорили о мире любой ценой, сообщает "Российская газета".

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Вы знаете, что об успехах российской армии можно говорить только после их перечисления генералом Конашенковым или иным уполномоченным лицом.

Поэтому мы пока не сообщаем об успехах на Донбассе, тем более, способных вызвать панику у лидеров ЕС. Им-то можно паниковать и без команды, а нам сложнее.

Правда, Путин раскритиковал решение США направить в Киев новые вооружения, а также оценил эффективность действий российской противоздушной обороны: "Их наши системы ПВО щелкают как орехи. Уничтожены десятки!" - сказал Владимир Путин.

Этот отрывок показали в анонсе телепередачи, которая выйдет в эфир только сегодня. Видимо, потому Конашенков и молчит пока об наших ошеломительных успехах, чтобы предоставить президенту возможность первым сообщить о них, чем окончательно распугать остальное человечество.

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Пока же РИА Новости сообщает сегодня утром, что украинские войска в 7.35 обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив пять снарядов калибром 122 мм - это сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ясиноватая находится в 12 километрах от центра Донецка, в пределах Донецкой кольцевой автодороги. Гаубица калибра 122 мм перестала выпускаться в СССР в конце 1970-х годов. Дальность стрельбы максимальная - 22 километра, прицельная - 15 километров.

Честно говоря, паника от наших успехов может начаться и в других местах, не только в ЕС...

А.Б.