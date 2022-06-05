Забастовки в Мангистау не прекращаются #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова. Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Пожар отправил в больницу начальника ГУ МЧС https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Киев ограбил своих "оккупированных" граждан https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Забастовки в Мангистау не прекращаются, а железнодорожники объявили бойкот референдуму! https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Россияне, оформляя визу на сайте посольства Мексики, получают отказ на украинском языке https://forum-msk.org/material/news/1... 5 РПЦ пригласили на Всемирный совет церквей, который пройдет в Германии https://forum-msk.org/material/news/1...



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