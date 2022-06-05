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Московский листок

Забастовки в Мангистау не прекращаются

Опубликовано 05.06.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Пожар отправил в больницу начальника ГУ МЧС https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Киев ограбил своих "оккупированных" граждан https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Забастовки в Мангистау не прекращаются, а железнодорожники объявили бойкот референдуму! https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Россияне, оформляя визу на сайте посольства Мексики, получают отказ на украинском языке https://forum-msk.org/material/news/1... 5 РПЦ пригласили на Всемирный совет церквей, который пройдет в Германии https://forum-msk.org/material/news/1...



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Забастовки в Мангистау не прекращаются
Забастовки в Мангистау не прекращаются
05.06.2022
Внимание! Токсичная благотворительность!
Внимание! Токсичная благотворительность!
04.06.2022
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