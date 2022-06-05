Сегодня на Донбассе пострадали несколько школ. Есть убитые и раненые. В том числе, дети. Сначала в Донецке обстреляли районы школ 5 и 22, а также классической гимназии. 6 убиты и 14 ранены, в том числе два подростка. Потом в Стаханове обстреляли район школы 9. Две беременные женщины погибли и 25 человек ранены, в том числе, 8 детей, по последней полученной информации.

Это события вызывают боль и только боль.

Я получила письмо от учителя, который работает в таких же условиях постоянных обстрелов.

Оксана Челышева

"Я вам расскажу, почему учителя были в школе. Мы тоже ходили в школу и оттуда "вели уроки". На самом деле из школы уроки вести крайне сложно - не позволяет слабый интернет, нет нормальных компьютеров.

Поэтому обычно учителя делают всё дома, выкладывают заранее, а в школе отсиживают рабочее время. Так было и у нас, и в других школах, пока в одной из школ не были убиты две таких же учительницы, которые пришли делать документы выпускникам. У погибших остались сиротами ребенок и лежачая мать.

После этого весь коллектив написал заявления с просьбой разрешить вести уроки из дому в связи с опасностью для жизни.

Временно дистанционное обучение стало осуществляться учителями из дому. Но администрация постоянно делает попытки заставить учителей ходить в школу и находиться там несмотря на то, что дистанционное обучение удобнее и качественнее осуществлять из дому (интернет лучше), да и безопаснее (не нужно лишний раз выходить на улицу). Решение ходить или не ходить в школу под обстрелами зачастую принимает директор школы, либо недооценивая опасность, либо на свой страх и риск.

Позиция вышестоящих органов в этой ситуации туманна: на словах находиться в школе опасно и запрещено, а на деле – учителя идут в школу добровольно (якобы) и по своей инициативе ведут уроки именно из школы, пренебрегая своей жизнью и здоровьем.

После очередной трагедии в одной из школ республики администрация резко вспоминает о безопасности сотрудников и, некоторое время, учителя опять занимаются дистанционным обучением из дому.

Потом трагедия забывается и учителя снова оказываются в школе – до очередного попадания и очередных жертв (конечно же по собственному желанию). Возмущаться и оспаривать требование администратора – чревато последствиями. Такая же ситуация складывается не только с учителями, а и с другими работниками школы.

Из последнего - нашему коллективу директором опять было выдвинуто требование с понедельника заступить на полный рабочий день в стенах школы (несмотря на написанные заявления, продолжающуюся дистанционку и явно усилившиеся обстрелы, в том числе и школ), но возможно сегодняшние трагедии в школах Донецка и смерти сотрудников немножко остудят начальника, а, может, и нет.

Учителей в школы заставляют приходить по нескольким причинам. Например, чтобы угодить еще более вышестоящему начальству, так как управление образования работает с 8.00 до 17.00. Или, чтобы родители меньше возмущались, что учителя сидят дома и уроки ведут из дому. Ведь другие же ходят на работу, а что учителя избранные, что ли (эмоциональные возмущения в адрес учителей и того, что они работают из дому – постоянная тема обсуждения в родительских группах).

Никто из учителей не пойдет добровольно в школу, зная, что в школы прилетает с завидным постоянством, что школа является местом повышенной опасности.

Учителя рады бы вести уроки вживую, детям, но пока это невозможно. Дистанционное обучение требует хорошего интернета, которого отродясь в наших школах не было и нет. По факту вся работа учителями делается дома, в школе они находятся для галочки.

Присутствует и желание показать несломленный дух донецких, мол их бомбят, убивают, а они как огурчики – сами на работу бегут, хотя могли бы работать из дому.

Так и живем: одни стреляют, другие подставляют под эти снаряды людей. С одной стороны родители, озлобленные из-за обстрелов, войны, общей нервозности, необходимости заниматься уроками из-за дистанционного обучения, затянувшегося на лишний месяц и учителей (явных бездельников, гребущих незаслуженные деньги лопатами), которые не могут прийти и научить их ребенка, с другой".