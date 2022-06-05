Назарбаев и Токаев проголосовали на референдуме по поправкам к конституции

Референдум призван закрепить окончательный переход Казахстана от суперпрезидентской формы правления к президентской в рамках плана политических реформ, предложенного Токаевым.

В частности, предполагается сократить участие президента в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на местные представительные и исполнительные органы, установить запрет на его членство в политических партиях на период президентства.

Кроме того, из конституции исключаются упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента.

Голосование началось в 7:00 по местному времени и продлится до 20:00 (с 4:00 до 17:00 мск). Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примут участие более половины избирателей.

Напомню, что бастующие рабочие Мангыстауской области собирались бойкотировать референдум из-за отказа государства выполнять их требования.

А.Б.