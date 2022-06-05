Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Назарбаев и Токаев проголосовали на референдуме по поправкам к конституции

Опубликовано 05.06.2022 в разделе комментариев 0

казахстан тюрьма
Назарбаев и Токаев проголосовали на референдуме по поправкам к конституции

Референдум призван закрепить окончательный переход Казахстана от суперпрезидентской формы правления к президентской в рамках плана политических реформ, предложенного Токаевым.

В частности, предполагается сократить участие президента в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на местные представительные и исполнительные органы, установить запрет на его членство в политических партиях на период президентства.

Кроме того, из конституции исключаются упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента.

Голосование началось в 7:00 по местному времени и продлится до 20:00 (с 4:00 до 17:00 мск). Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примут участие более половины избирателей.

Напомню, что бастующие рабочие Мангыстауской области собирались бойкотировать референдум из-за отказа государства выполнять их требования.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы Юрий Шевчук баллотировался в президенты, вы бы за него проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Забастовки в Мангистау не прекращаются
Забастовки в Мангистау не прекращаются
05.06.2022
Внимание! Токсичная благотворительность!
Внимание! Токсичная благотворительность!
04.06.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Назарбаев и Токаев проголосовали на референдуме по поправкам к конституции (0)
После очередной трагедии в одной из школ (3)
Забастовки в Мангистау не прекращаются (0)
Байден столкнулся с паникой у лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе (3)
Цыпочек с Украины очень ждут в Германии (14)
Мужественные уважают мужественных (13)
Удивительно, но РПЦ куда-то еще приглашают (6)
Мексика? Заборонено! (1)
Киев ограбил своих "оккупированных" граждан (57)
Внимание! Токсичная благотворительность! (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Манижа, президент РАН Сергеев и таможня: почему нам точно пригодится удача. ПОЛНЫЙДелягин No.44
Михаил Делягин Михаил Делягин: Во власти грядут большие кадровые перестановки: символическое увольнение уже произошло
Дарья Митина Дарья Митина: Вбрасываются различные сценарии
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок ржал
Дарья Митина Дарья Митина: К нам приехал наш любимый друг Реза дорогой!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss