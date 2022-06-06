Братья-славяне мелко нагадили

Власти Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как рассказала премьер-министр Сербии Ана Брнабич, президенту республики Александру Вучичу пришлось лично заниматься вопросами логистики для организации визита Лаврова, намеченного на 6-7 июня.

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Вот этого я уже не понимаю. Никакого позитивного смысла в блокировке визита нет. Просто демонстрация чего-то... Вот интересно, чего?

Вот какой бы сволочью не был Лавров в их глазах, но гадить по-мелкому тоже мелко.

Если бы Лавров в отеле оставил свои тапочки за дверью, то министры из Болгарии, Черногории и бывш.Македонии туда бы пописали? Еще б, наверно, толкались - кому первому...

А.Б.