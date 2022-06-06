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Московский листок

Братья-славяне мелко нагадили

Опубликовано 06.06.2022 в разделе комментариев 1

лавров мид
Братья-славяне мелко нагадили

Власти Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как рассказала премьер-министр Сербии Ана Брнабич, президенту республики Александру Вучичу пришлось лично заниматься вопросами логистики для организации визита Лаврова, намеченного на 6-7 июня.

***

Вот этого я уже не понимаю. Никакого позитивного смысла в блокировке визита нет. Просто демонстрация чего-то... Вот интересно, чего?

Вот какой бы сволочью не был Лавров в их глазах, но гадить по-мелкому тоже мелко.

Если бы Лавров в отеле оставил свои тапочки за дверью, то министры из Болгарии, Черногории и бывш.Македонии туда бы пописали? Еще б, наверно, толкались - кому первому...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Просто прогнулись под США
Тут все понятно написал 06.06.2022 00:03
Впомните,что Достоевский говорил о таких вот братьях славянах.
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