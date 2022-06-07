Время лидеров!

Мировые информагентства 4 июня сообщили об успешном запуске в США суборбитального космического корабля с 6 пассажирами. На следующий день Китай запустил космический корабль с тремя астронавтами к своей долговременной орбитальной станции. Удивительно, но оба события были более чем скромно освещены в российской прессе: ни РБК, ни ТАСС, ни РИА Новости не посчитали нужным детально осветить их, ограничившись лишь короткими сообщениями. Конечно, коммерциализация и вторичное использование уже разработанных в 1980-е годы технологий составляют отличительную черту космонавтики наших дней, может быть, поэтому космонавтика не получает былого внимания. Значит ли это, что в этой отрасли наступило «Время вторых»?

Мы всё это видели в 1980-е. Стремительное развитие технологий пилотируемой космонавтики. Строительство долговременных орбитальных станций (Салют-7, Мир). Создание многоразовых пилотируемых кораблей в США. Первый полёт женщины в Космос (Валентина Терешкова) и первая женщина в открытом космосе (Светлана Савицкая). Тогда это захватывало дух и придавало гордости за общенациональные достижения. В наши дни частные космические компании по всему миру заново воспроизводят технологии 30-летней давности, и это как ни странно тоже считается большим достижением.

Например, заслуживает внимания возникновение частной космонавтики, которая уже сейчас конкурирует с государственными агентствами. Например, в США практически с нуля создан цикл медико-биологического и технологического обеспечения пилотируемых полётов в Космос (наибольших успехов достигли компании Blue Origin и Axiom Space). Раньше этим занимались только в НАСА, теперь эти технологии доступны частной космонавтике. Запланировано создание долговременной орбитальной станции Orbital Reef, в этом проекте Blue Origin, Boeing и НАСА будут работать сообща в одном государственно-частном проекте.

Национальная космическая программа Китая повторяет технические достижения СССР и США. Конечно, китайская орбитальная станция это не точная реплика комплексов 1980-х годов, и очевидно, что путём улучшений она превзойдёт по своим возможностям прототипы. Однако в случае китайской космической программы речь идёт об использовании потенциала технологий, которые были освоены лидерами те же 30 лет назад.

Что же происходит? Первое, что обращает на себя внимание, это репликация частными компаниями технологий, освоенных лидерами космической гонки СССР и США в 1980-е годы. По этому же пути идёт космонавтика Китая. Очевидно, что через короткое время будут созданы частные долговременные орбитальные станции, которые придут на смену Международной космической станции. Пока не ясно, сколько их будет точно, но очевидно, что США и ЕС смогут участвовать более чем в одном проекте такого типа.

Будет развиваться космический туризм, появится рекреационное использование пилотируемой космонавтики. Примечательно, что пассажиркой суборбитального корабля, запущенного 4 июня 2022 года компанией Blue Origin стала Катя Эхазаррета, полёт которой был оплачен неправительственной организацией, имеющей целью пропаганду и популяризацию космонавтики. Это не НАСА, это общественный фонд, добившийся эффективной коммерциализации и развития космического туризма.

Сейчас натурные испытания новых физико-химических технологий в условиях микрогравитации и симуляционные исследования, где к сравнимым результатам можно прийти через вычислительные эксперименты на суперкомпьютерах взаимно дополняют друг друга. Эксперименты проводятся в условиях невесомости и одновременно рассчитываются на Земле in silico. Я полагаю, не верно думать, что в мировой космонавтике наступило «время вторых», скорее речь о диалектичности развития отрасли, где на новом витке угадываются элементы предыдущих этапов.

Люди, вовлечённые в космические программы, очень гордятся тем, что им удаётся воспроизвести даже старые, но модифицированные с учётом новейших достижений, технологии. Мы видим не «время вторых» - время лидеров.

И нам в России надо быть лидерами.

P.S. В свое время в процессе обсуждения возможностей космического туризма мы с Марией Евгеньевной Панеро пришли к выводу, что Космос может стать культурной средой. И если производство фильма в пространстве Международной космической станции уже состоялось (проект «Вызов»), то за другими примерами превращения космической среды в культурное пространство — будущее. Можно представить выступление кого-то из известных исполнителей с Международной космической станции, в этом Россия будет первой, потому что до этого «джем на орбите» не организовал никто. Можно представить пространство МКС как поле для художественного творчества, и это не предел наших мечтаний!

Успехов!