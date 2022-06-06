Декоммунизация или деколонизация?

Вот уже несколько десятилетий, а то и все 60-70 лет, мы живём в мире различных «де». Бегло пройдёмся по их списку.

1. Вначале была десталинизация

Её отсчёт можно вести с весны 1953 года, с ареста Сталина-младшего. Можно с 1956 года, доклада Хрущёва на закрытом заседании ХХ съезда. А можно вести отсчёт с октября 1961 года, когда по решению XXII съезда гроб с телом Сталина был вынесен из Мавзолея, а по всей стране (тогда это был СССР) снесли его памятники. После 18-летнего антракта на брежневскую эпоху десталинизация с новым пылом возобновилась в годы перестройки, начиная с печально известного фильма «Покаяние» (1984), с его риторическим вопросом: «Нужна ли улица, которая не ведёт к Храму?» Собственно, вся перестройка проходила под флагом десталинизации.

Но вот что любопытно и важно отметить. Мы, то есть советский народ, двигались по этому пути задом наперёд, с завязанными глазами, не видя его финала. Пятились, уставившись на жуткого-ужасного дядюшку Джо, который изображался вместилищем всего мирового Зла и ада. Мы пятились — но куда? Этого нам прямо не сообщали.

а, нам намекнули про Храм, но не сказали, что станут возводить по три храма в сутки, снося при этом ежедневно построенные при социализме заводы, школы, поликлиники, больницы... Никто не предупреждал, что итогом перестроечной десталинизации станет смена строя с социализма на капитализм, а заодно и уничтожение Союза ССР. А если бы честно предупредили, народ едва ли согласился послушно или даже с воодушевлением топать по этому пути, мог и заартачиться! В общем, ловкость рук и никакого мошенства!

2. Декоммунизация

Но и этого для господ буржуев оказалось мало и недостаточно.

И зимой 2013—2014 годов на просторах бывшего СССР, на этот раз в Киеве, была провозглашена новая «де»: декоммунизация! Это означало снос всех советских и революционных памятников, стирание самой материальной памяти об СССР и социализме, запрет комидеологии и комсимволики. Более тихой сапой та же политика проводилась и проводится буржуями повсюду в бывшем СССР, просто тут она была провозглашена наиболее ярко и демонстративно. Символом её начала стал снос памятника Ленину на Крещатике 8 декабря 2013 года.

И опять было хитро провозглашено, ОТ ЧЕГО будет всё двигаться, но не сказано, К ЧЕМУ. Конечно, памятуя, какой неожиданный «сюрприз» оказался заложен в десталинизации, впору спросить: а «что в пуделе сидело» на этот раз? Сидело там вот что: с 1991 года территория бывшего Советского Союза стала зоной колониального освоения для крупных западных держав. Где-то застенчивого, а где-то и открытого. В этом процессе зарубежным «элитам» усердно помогала местная постсоветская компрадорская «элита». (Единственной бывшей советской республикой, где компрадоров каким-то чудом оттеснила от власти национальная буржуазия, оказалась Белоруссия). Результат вышел немного предсказуемым: из страны (бывшего СССР) вывозилось всё, что только не было прибито гвоздями и привинчено к полу, всё, что только можно было распилить и обналичить, вплоть до почек населения. Местная промышленность деиндустриализировалась ударными темпами и сдавалась в утиль. И открытое провозглашение декоммунизации стало вехой на этом пути: отныне сами территории мало-помалу переходили под внешнее управление, то есть становились полуколониями и колониями. Управлять ими теперь ставились местные националисты, которые методом непрерывного взвинчивания наци-истерии избавлялись от несогласных — как якобы «врагов нации». «Институты национальной памяти» вытравляли всякую память об эпохе независимости и возводили на пьедестал самых отмороженных коллаборационистов всех мастей. Давался карт-бланш и откровенным наци-убийцам, которым дозволялось безнаказанно уничтожать несогласных и вообще творить почти любой беспредел.

Постоянных читателей автора этих строк, думаю, не удивит, если я вновь напомню старый, но от этого не менее верный прогноз Л.Д. Троцкого: «Демократическая» челядь эксплоататорских классов воображает, что падение советской власти, которого она ждёт и жаждет, могло бы ей принести возрождение. На самом деле крушение диктатуры пролетариата означало бы многолетнюю гражданскую войну с попытками бессильной бонапартистской диктатуры в разных частях страны по деникинско-китайскому образцу, с неизбежной задержкою экономического и культурного развития на долгий ряд лет. Из этого хаоса выход мог бы открыться не в сторону демократии, которая в России, в виду её структуры и истории, является наименее вероятной из всех политических форм, а в сторону колониального закабаления или — новой октябрьской революции».

Всё это, как мы видим, и сбылось, как по нотам. Иначе говоря, содержание современной эпохи реставрации капитализма в бывшем СССР — это борьба между двумя альтернативами: или движением в сторону полной колониальной кабалы, или же — в сторону нового Октября. Ничего третьего не дано, третье мыслимо только временно, в процессе движения, но движение-то может быть либо туда, либо сюда! Колониальная кабала или новый Октябрь. Новый Октябрь или колониальная кабала. Выбирайте, господа!

А выбор-то для постсоветской буржуазии фиговенький... Первые 30 лет она твёрдо выбирала движение в сторону декоммунизации. То есть в сторону колониальной кабалы, хоть это и не называлось прямо. На Украине, в Прибалтике дошла в этом отношении до ручки, доведя свои страны до грани гражданской войны (на Украине и переведя через эту грань). А в России компрадоры, как это ни удивительно, в какой-то момент забуксовали в этом движении, и задумались: а так ли им надо в Европу и прочий «цивилизованный мир», если их соглашаются принять туда только тушкой или чучелком, а внутри России полным ходом пойдёт-покатится гражданская война?

3. Денацификация

Вот в этот отчаянный момент и родился лозунг «денацификации», как новый ориентир для движения. Такой асимметричный ответ на лозунг «декоммунизации»: ах, вы запрещаете красных и красное? А мы запретим коричневых!..

Но вот только точный ли это лозунг? Не совсем. Прежде всего, не следует забывать, особенно марксистам, что нацисты — это порождение капитализма. Их можно механически уничтожить, но пока сохраняется капитализм, они будут рождаться им снова и снова. Так что одной денацификации, увы, недостаточно. Кроме того, выше уже было сказано, что движение по пути декоммунизации ведёт в положение колонии. Значит, более точный и правильный путь в противоположном направлении — это... это...

4. Деколонизация

Да, избавление от иностранной зависимости и внешнего управления территорий бывшего СССР — это деколонизация. Восстановление собственной промышленности, науки и техники, образования — закономерные и необходимые части общего процесса деколонизации.

А способен ли правящий Россией и бывшим СССР буржуазный класс добиться полной деколонизации? Ох, едва ли. Только социалистическая Россия или социалистический Союз республик могут быть по-настоящему независимыми. Как это, собственно, и было. И никакая буржуазия, ни компрадорская, ни даже национальная, как в Белоруссии, довести до конца это движение неспособны. «Из этого хаоса выход мог бы открыться не в сторону демократии... а в сторону колониального закабаления или — новой октябрьской революции».

Движение в сторону колониальной кабалы — декоммунизация.

Движение в сторону новой Октябрьской революции, соответственно, — деколонизация.

По-моему, выбор немного очевиден. А как вы считаете? :)