Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Декоммунизация или деколонизация?

Опубликовано 06.06.2022 автором в разделе комментариев 1

ссср народ жизнь
Декоммунизация или деколонизация?

Вот уже несколько десятилетий, а то и все 60-70 лет, мы живём в мире различных «де». Бегло пройдёмся по их списку.

 

1. Вначале была десталинизация

Её отсчёт можно вести с весны 1953 года, с ареста Сталина-младшего. Можно с 1956 года, доклада Хрущёва на закрытом заседании ХХ съезда. А можно вести отсчёт с октября 1961 года, когда по решению XXII съезда гроб с телом Сталина был вынесен из Мавзолея, а по всей стране (тогда это был СССР) снесли его памятники. После 18-летнего антракта на брежневскую эпоху десталинизация с новым пылом возобновилась в годы перестройки, начиная с печально известного фильма «Покаяние» (1984), с его риторическим вопросом: «Нужна ли улица, которая не ведёт к Храму?» Собственно, вся перестройка проходила под флагом десталинизации.

Но вот что любопытно и важно отметить. Мы, то есть советский народ, двигались по этому пути задом наперёд, с завязанными глазами, не видя его финала. Пятились, уставившись на жуткого-ужасного дядюшку Джо, который изображался вместилищем всего мирового Зла и ада. Мы пятились — но куда? Этого нам прямо не сообщали.

а, нам намекнули про Храм, но не сказали, что станут возводить по три храма в сутки, снося при этом ежедневно построенные при социализме заводы, школы, поликлиники, больницы... Никто не предупреждал, что итогом перестроечной десталинизации станет смена строя с социализма на капитализм, а заодно и уничтожение Союза ССР. А если бы честно предупредили, народ едва ли согласился послушно или даже с воодушевлением топать по этому пути, мог и заартачиться! В общем, ловкость рук и никакого мошенства!

 

2. Декоммунизация

Но и этого для господ буржуев оказалось мало и недостаточно.

И зимой 2013—2014 годов на просторах бывшего СССР, на этот раз в Киеве, была провозглашена новая «де»: декоммунизация! Это означало снос всех советских и революционных памятников, стирание самой материальной памяти об СССР и социализме, запрет комидеологии и комсимволики. Более тихой сапой та же политика проводилась и проводится буржуями повсюду в бывшем СССР, просто тут она была провозглашена наиболее ярко и демонстративно. Символом её начала стал снос памятника Ленину на Крещатике 8 декабря 2013 года.

И опять было хитро провозглашено, ОТ ЧЕГО будет всё двигаться, но не сказано, К ЧЕМУ. Конечно, памятуя, какой неожиданный «сюрприз» оказался заложен в десталинизации, впору спросить: а «что в пуделе сидело» на этот раз? Сидело там вот что: с 1991 года территория бывшего Советского Союза стала зоной колониального освоения для крупных западных держав. Где-то застенчивого, а где-то и открытого. В этом процессе зарубежным «элитам» усердно помогала местная постсоветская компрадорская «элита». (Единственной бывшей советской республикой, где компрадоров каким-то чудом оттеснила от власти национальная буржуазия, оказалась Белоруссия). Результат вышел немного предсказуемым: из страны (бывшего СССР) вывозилось всё, что только не было прибито гвоздями и привинчено к полу, всё, что только можно было распилить и обналичить, вплоть до почек населения. Местная промышленность деиндустриализировалась ударными темпами и сдавалась в утиль. И открытое провозглашение декоммунизации стало вехой на этом пути: отныне сами территории мало-помалу переходили под внешнее управление, то есть становились полуколониями и колониями. Управлять ими теперь ставились местные националисты, которые методом непрерывного взвинчивания наци-истерии избавлялись от несогласных — как якобы «врагов нации». «Институты национальной памяти» вытравляли всякую память об эпохе независимости и возводили на пьедестал самых отмороженных коллаборационистов всех мастей. Давался карт-бланш и откровенным наци-убийцам, которым дозволялось безнаказанно уничтожать несогласных и вообще творить почти любой беспредел.

Постоянных читателей автора этих строк, думаю, не удивит, если я вновь напомню старый, но от этого не менее верный прогноз Л.Д. Троцкого: «Демократическая» челядь эксплоататорских классов воображает, что падение советской власти, которого она ждёт и жаждет, могло бы ей принести возрождение. На самом деле крушение диктатуры пролетариата означало бы многолетнюю гражданскую войну с попытками бессильной бонапартистской диктатуры в разных частях страны по деникинско-китайскому образцу, с неизбежной задержкою экономического и культурного развития на долгий ряд лет. Из этого хаоса выход мог бы открыться не в сторону демократии, которая в России, в виду её структуры и истории, является наименее вероятной из всех политических форм, а в сторону колониального закабаления или — новой октябрьской революции».

 

Всё это, как мы видим, и сбылось, как по нотам. Иначе говоря, содержание современной эпохи реставрации капитализма в бывшем СССР — это борьба между двумя альтернативами: или движением в сторону полной колониальной кабалы, или же — в сторону нового Октября. Ничего третьего не дано, третье мыслимо только временно, в процессе движения, но движение-то может быть либо туда, либо сюда! Колониальная кабала или новый Октябрь. Новый Октябрь или колониальная кабала. Выбирайте, господа!

А выбор-то для постсоветской буржуазии фиговенький... Первые 30 лет она твёрдо выбирала движение в сторону декоммунизации. То есть в сторону колониальной кабалы, хоть это и не называлось прямо. На Украине, в Прибалтике дошла в этом отношении до ручки, доведя свои страны до грани гражданской войны (на Украине и переведя через эту грань). А в России компрадоры, как это ни удивительно, в какой-то момент забуксовали в этом движении, и задумались: а так ли им надо в Европу и прочий «цивилизованный мир», если их соглашаются принять туда только тушкой или чучелком, а внутри России полным ходом пойдёт-покатится гражданская война?

 

3. Денацификация

Вот в этот отчаянный момент и родился лозунг «денацификации», как новый ориентир для движения. Такой асимметричный ответ на лозунг «декоммунизации»: ах, вы запрещаете красных и красное? А мы запретим коричневых!..

Но вот только точный ли это лозунг? Не совсем. Прежде всего, не следует забывать, особенно марксистам, что нацисты — это порождение капитализма. Их можно механически уничтожить, но пока сохраняется капитализм, они будут рождаться им снова и снова. Так что одной денацификации, увы, недостаточно. Кроме того, выше уже было сказано, что движение по пути декоммунизации ведёт в положение колонии. Значит, более точный и правильный путь в противоположном направлении — это... это...

 

4. Деколонизация

Да, избавление от иностранной зависимости и внешнего управления территорий бывшего СССР — это деколонизация. Восстановление собственной промышленности, науки и техники, образования — закономерные и необходимые части общего процесса деколонизации.

А способен ли правящий Россией и бывшим СССР буржуазный класс добиться полной деколонизации? Ох, едва ли. Только социалистическая Россия или социалистический Союз республик могут быть по-настоящему независимыми. Как это, собственно, и было. И никакая буржуазия, ни компрадорская, ни даже национальная, как в Белоруссии, довести до конца это движение неспособны. «Из этого хаоса выход мог бы открыться не в сторону демократии... а в сторону колониального закабаления или — новой октябрьской революции».

Движение в сторону колониальной кабалы — декоммунизация.

Движение в сторону новой Октябрьской революции, соответственно, — деколонизация.

По-моему, выбор немного очевиден. А как вы считаете? :)



Рейтинг:   3.75,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Или коммунизм, или фашизм.
Serg0 написал 06.06.2022 08:54
Тот уровень наивности перестроечного ученого дурачья сегодня поражает. Эти горластые "академики" из толстых журналов, острословы из "Взгляда", демагоги из Политбюро, как и сам недалекий простофиля-генсек, вальяжные "экономисты", едва помещавшиеся в телеэкран, активная шушера помельче из "Огонька" - всякие писатели, журналисты, публицисты, пародисты, куплетисты, виолончелисты возбуждали массовку из образованщины нижнего, уличного уровня. Все они остались в истории как глупцы, неспособные на простейшую аналитику, на выстраивание причинно-следственных связей, даже на осознание собственных интересов. Пирамида МММ показала, что высокая "сознательность" советской обывательской массы была лишь в официозной бюрократической отчетности. В рядах многомиллионной партии ни нового Ленина, ни Троцкого, ни какой-либо иной пассионарной личности не оказалось. Кадровая поляна была надежно вытоптана идейными динозаврами, называвшими себя "верными ленинцами". Ленин пришел бы в ужас и ярость от подобного сброда "последователей".
На что напирали перестроечные идиоты? На то, что конкуренция экономически эффективнее солидарности людей. Указуя на дворовых собак, дерущихся у помойки за кость, они важно поднимая палец изрекали - жизнь есть борьба! Побеждает сильнейший! Наука! Дарвин! И что на это отвечали партийные "теоретики"? Они уныло поддакивали, да, нужен рынок, нужна конкуренция, нужно материальное стимулирование, но тут же, спасая свои шкуры, ссылались на то, что-де партия сама выбрала курс на экономические реформы, на демократизацию и гласность. Ставили в заслугу себя те провальные идеи, которые привели в дальнейшем к полной КАТАСТРОФЕ и долговременной агонии постсоветских геополитических новообразований.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы Юрий Шевчук баллотировался в президенты, вы бы за него проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Забастовки в Мангистау не прекращаются
Забастовки в Мангистау не прекращаются
05.06.2022
Внимание! Токсичная благотворительность!
Внимание! Токсичная благотворительность!
04.06.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Почему всё просрано (2)
Декоммунизация или деколонизация? (1)
Братья-славяне мелко нагадили (9)
Назарбаев и Токаев проголосовали на референдуме по поправкам к конституции (2)
После очередной трагедии в одной из школ (5)
Забастовки в Мангистау не прекращаются (0)
Байден столкнулся с паникой у лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе (10)
Цыпочек с Украины очень ждут в Германии (20)
Мужественные уважают мужественных (56)
Удивительно, но РПЦ куда-то еще приглашают (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Почему всё просрано и проёбано
Михаил Делягин Михаил Делягин: Шокирующая правда! О чем категорически нельзя рассказывать Чубайсу??
Михаил Делягин Михаил Делягин: Силуанов сказал лишнее: это далеко за рамками его полномочий
Михаил Делягин Михаил Делягин: Манижа, президент РАН Сергеев и таможня: почему нам точно пригодится удача. ПОЛНЫЙДелягин No.44
Михаил Делягин Михаил Делягин: Во власти грядут большие кадровые перестановки: символическое увольнение уже произошло
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss