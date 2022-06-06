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Московский листок

Почему всё просрано

Опубликовано 06.06.2022 автором в разделе комментариев 2

донбасс ополчение
Почему всё просрано

Сегодня прямо какой-то марафон - сразу несколько персонажей, близких к украинской тематике, предались воспоминаниям, прекрасно и выпукло поясняющим, почему за истекшие 8 лет всё было просрано и про...бано чуть более, чем полностью. Вспоминают свои контакты с АП-шными чиновниками, отвечающими за направление.

Саша Чаленко пишет, что на низовом уровне администрирования процесса преобладали 25-летние писюны, не отличавшие Житомира от Жмеринки, а Константин Долгов, развивая тему, приводит примеры дебильных вопросов, которыми его забрасывали альтернативно одарённые птенцы гнезда Суркова. 

Присоединяюсь к флэш-мобу, чо. Подтверждаю - именно 25-летние писюны из ларца, одинаковые с лица. Даже внешне похожие на начальника, - ну чисто его внебрачные дети. Менялись так часто, как я носки не меняю, наверно, - только привыкнешь к одному мальчику-зайчику, и тут на тебе - новый.

Один, помнится, ретранслировал мне просьбу проконтактировать с одним активистом подполья одной из областей, и долго удивлялся, почему я отказалась звонить ему по телефону - когда я объяснила, что все их номера на прослушке, долго хлопал ресницами.

Другой - вы сидите или стоите?... - В МАРТЕ 2015 ГОДА консультировался со мной, можем ли мы организовать в одном из украинских областных центров ПРОРОССИЙСКИЙ МИТИНГ. В марте 2015 года, Карл!!! Когда я чуть ли не открытым текстом спросила - вы что, ебанутые там все, что ли?? Вы год не попутали? Год назад надо было пророссийским митингам помогать, а не отмораживаться, - тогда он сразу сменил тему: "Не получится с митингом? Ну ладно, тогда надо арендовать местные жан-жаки и устраивать там вечера русской поэзии."

Я не шучу.

От редакции: Подтверждаю. И не изменилось ведь ничего. 

Может, с кадрами напряженка?

Так нет, помнится, историк и политолог Игорь Пыхалов в 2014-м году занимался в ЛНР высокопрофессиональным делом подноски снарядов. А другой человек, ранее работавший аналитиком в компании, "делавшей выборы" для всей страны и некоторых ее окрестностей, уже много лет трудится на сержантской должности в той же ЛНР. 

Понятно, что после серии загадочных убийств всех мало-мальски известных на Донбассе людей, желания высовываться стало меньше. 

Но не настолько же кадровая скамейка запасных обезлюдела?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Как говорится
Как надо было написал 06.06.2022 08:30
По вашему? И как надо сейчас? А то все удивительные истории, да недоуменные вопросы... читателям.
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Как говорится
Критикуешь? написал 06.06.2022 08:19
Предлагай!
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