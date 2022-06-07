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Московский листок

Полный Делягин N 44

Опубликовано 07.06.2022 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #делягин

Манижа, президент РАН Сергеев и таможня - почему нам точно пригодится удача. Еженедельный обзор новостей от депутата Государственной думы, президента Союза профсоюзов России Михаила Делягина.

#Госдума, #СоциалЗа, #Делягин



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Полный Делягин N 44
Полный Делягин N 44
07.06.2022
Защитить свои трудовые права можете только вы и профсоюз
Защитить свои трудовые права можете только вы и пр...
07.06.2022
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