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Московский листок

Мир пошел вразнос или агония капитализма

Опубликовано 07.06.2022 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Мир пошел вразнос или агония капитализма

Вот, что интересно, многочисленные идеологи различных форм русского фашизма, вроде Дугина, Малофеева, Холмогорова и так далее, взбодрившиеся после начала «спецоперации», так и не получили большой трибуны. Путин продолжает морщиться от всей этой исконной, бородатой публики с её «русской цивилизацией». Пропаганда оставлена в руках эффективных телевизионных крикунов без претензий на серьезную идеологию.

Путин, вообще, не случайно двадцать с лишним лет правления носит имидж Джеймса Бонда, агента 007, а отнюдь ни Сталина или Ивана Грозного. И воюет Путин не с Западом, потому что это было бы глупо и невозможно с точки зрения содержания, так как Западом давно стал весь мир, включая Россию. Путин хочет быть лидером Запада или одним из лидеров. То есть имеет место обычная империалистическая борьба, в которой Путин решил использовать свой главный козырь – военную силу, но, очевидно, несколько переоценил её. 

Не случайно Кремль сейчас активно пытается договорится с лидерами Запада. Сам Запад в условиях глобального экономического кризиса всё больше скатывается в 19 век. Заметим, что несмотря на всю риторику Украине за три месяца так и не поставили достаточное количество вооружений, чтобы она смогла переломить ход борьбы на поле боя. Победившая Украина может стать проблемой, а потому особенно не нужна. Никто не знает, что с ней потом делать. Но не нужна и победа России. Поэтому взаимная мясорубка двух «гордых» держав, выясняющих, кто из них «фашисты» может продолжаться довольно долго. Лучшим вариантом было бы, если бы войну остановили народы, а территориальные вопросы решили бы демократическими референдумами, без оглядки на «международное право», которого в реальности давно уже нет. Не случайно, один из легендарных командиров начальной "романтической эпохи" ДНР, Алексей Мозговой регулярно выходил на связь с украинскими военными на предмет "зачем мы друг с другом воюем, не пора ли нам объединиться и вместе выступить против всей прогнившей системы". 

Недавние заявления Шольца о воссоздании мощи Бундесвера и обещания выделить на это огромные суммы – это не усиление НАТО, а скорее в перспективе угроза Польше, да и той же Украине с Россией, а может даже и Франции с Бельгией. Всё действительно пошло вразнос. 

Тем временем пытаясь остановить инфляцию, грозящую уничтожением всей финансовой системы капитализма, ФРС поднимает ставки, прекращает количественное смягчение и начинает распродажу активов, что неминуемо ведет к обвалу рынков и глобальной рецессии (величайшей депрессии я бы сказал). И выхода у них нет. Мы видим предсмертные метания и агонию капитализма. Наша задача, чтобы капитализм не утащил с собой в могилу человеческую цивилизацию. 

Человечество должно объединиться на базе общественной собственности и разумной плановой экономики. И это объединившееся человечество, покончившее с конкуренцией и борьбой всех со всеми сможет решать такие задачи, которые не снились и писателям фантастам.



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