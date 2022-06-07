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Московский листок

Болонская система - всё

Опубликовано 07.06.2022 в разделе комментариев 0

образование болонская
Болонская система - всё

Вузы России больше не принимают участия в Болонском процессе, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Он пояснил, что Болонская группа еще 11 апреля объявила о своем решении прекратить представительство России и Белоруссии во всех связанных структурах.

Он добавил, что введение бакалавриата и магистратуры не улучшило уровень подготовки выпускников.

По словам Афанасьева, "четырехлетнее обучение в бакалавриате оказалось недостаточным для полноценного формирования знаний, умений, компетенций". В итоге в некоторых университетах ввели пятилетний бакалавриат.

***

Ну, за "полноценного формирования знаний, умений, компетенций" я бы уже поставил вопрос о профессиональной состоятельности замминистра образования. Компетенции он у студентов формирует... Русский как иностранный?

Конечно, плохо, что теперь нельзя окончить бакалавриат в Томске и продолжить магистратуру в Бремене. И много чего другого нельзя.

Но давайте посмотрим на процесс немного шире - для чего российская система образования готовит специалистов? Для того, чтобы они, получив образование здесь, работали "там"? А человек, получивший диплом в Сорбонне или даже заштатном каком-нибудь Питтсбурге, навряд ли стремится остаток дней поднимать уровень технологических решений на Новомосковском химкомбинате. Да у него и "компетенции" другие будут, для наших говнищ не вполне валидные.

И потом - России придется сейчас поднимать реальный сектор. Не в Твиттере, как это стало принято со времен Рогозина, а "в реале", пердящим паром.

Это не только инженеры, конструкторы и технологи, хотя они, конечно, в первую голову. Это и учителя, и врачи, и юристы - все, кто так или иначе обеспечивает производственный процесс и процесс самовоспроизведения рабочей силы. Грубо говоря, весь комплект специалистов образования выше среднего.

А наш реальный сектор с европейским или американским корреспондируется не очень, наши технологические условия другие, наши требования отличаются - в общем, даже если западный специалист окажется сдуру на нашем заводе, ему придется серьезно переучиваться. Конечно, теоретическая база одна, но условия ее применения очень разные.

И нам потребуется очень много специалистов, прямо начиная с Минобрнауки - у нас вообще не осталось системы распределения специалистов, например. Готовят "инженеров вообще", а не в силу того, что в будущем году Министерству тяжелой промышленности (сейчас нет такого) потребуется столько-то сотен молодых специалистов для открывающихся в Сибири и на Дальнем Востоке новых производств.

Инженеры-строители понадобстся не только внутри Садового кольца на строительстве элитного жилья, а для работ по возведению домов массовых серий.

Хирурги будут нужны не для операций по смене пола и увеличения сисек, а по линии производственного травматизма, а терапевты - по вопросам профзаболеваний.

Юристы - по вопросам трудового права.

Офисные специалисты - не по вопросам минета начальнику, а по части делопроизводства, документооборота и кадровой политики.

И так далее. 

Что плохо? Отпуск в Сочи или Геленджике, а не в Венеции. Машина скорее всего отечественной сборки. И китайские шмотки... Хотя Китай по этой части заметно преуспел. Может, и ничего.

Когда это все начнется? Думаю, или в этом году, или уже никогда. 

А.Б.



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