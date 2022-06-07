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Московский листок

Сделайте Собянину приятно - отдайте ему МИД

Опубликовано 07.06.2022 в разделе комментариев 0

лавров мид
Сделайте Собянину приятно - отдайте ему МИД

Власти России рассказали об экономии бюджета от высылки российских дипломатов.

В резервный фонд правительства в 2022 году поступит почти 635 млн рублей из-за экономии на зарплатах сотрудников зарубежного аппарата МИД, на капитальном ремонте зданий и сооружений загранучреждений ведомства.

Об этом 7 июня пишет ТАСС со ссылкой на документы российского правительства.

Как говорится в документе, будут сэкономлены средства, которые были заложены на выплату заработных плат сотрудников дипмиссии (427,7 млн рублей), командировочных и иных расходов (73,6 млн рублей), ремонт зданий загранучреждений (40,4 млн рублей), закупку товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности дипмиссий (47,5 млн рублей).

А нахрена нам вообще нужна дипломатия, если успехов у нее с гулькинт хрен?

Если даже Болгария с Черногорией не пропускают самолет Лаврова, чтобы он встретился с сербским президентом? То есть такая джипломатия у нас, что "братушки", и те гадят почем зря?

Если с Украиной у нас не открытая граница, а линия фронта?

Закрыть к чертям собачьим этот МИД, а здание отдать под торговый центр - Собянин, думаю, обрадуется...

 А.Б.



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