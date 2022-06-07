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Московский листок

Скажите, а зачем их убили?..

Опубликовано 07.06.2022 в разделе комментариев 0

украина война киев зеленский
Скажите, а зачем их убили?..

В ДНР за сутки погибли десять человек из-за обстрелов.

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил:

"За минувшие сутки, с 08.00 6 июня до 08.00 7 июня, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) на территории Донецкой Народной Республики погибли десять человек и еще 17 мирных жителей получили ранения, сообщает МЧС ДНР", - говорится в сообщении.

У меня только один вопрос - как это совпадает с целями спецоперации, которая проводится как раз, чтобы подобного не происходило?

Но оно происходит уже четвертый месяц.

Происходит, строго говоря, уже 8 лет, но раньше не так интенсивно.

Первый вопрос, конечно, к Зеленскому, обещавшему в самом начале своего правления закончить войну на Донбассе за год. Вместо этого он начал перевооружать армию и никаких боевых действий не остановил.

Скажем, Украина впервые применила американские ракетные комплексы Javelin на Донбассе еще осенью прошлого года, сообщало Military Times со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилла Буданова. По его словам, вооружения наряду с турецкими беспилотниками Bayraktar будут использованы против войск, ориентированных на Россию. И так далее..

Но второй вопрос к российскому руководству - почему обещанный мир в итоге спецоперации обернулся еще дневными убийствами жителей ДНР и ЛНР, причем без особенных успехов на фронте, линия которого продолжает оставаться в опасной близости к жилым объектам, несмотря на "постоянные успехи" армии?

Мне кажется. общество имеет право на прямой и честный ответ.

 А.Б.



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