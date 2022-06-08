Дело Черепанова. Абсурдный приговор отменён в кассационном суде

Иногда чего-то добиться можно даже сейчас. По сообщению пресс-центра Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС 1 июня 2022 года суд кассационной инстанции отменил абсурдный приговор, ранее вынесенный Александру Черепанову.

Напоминаем, 7 ноября 2020 года демонстрацию тюменских коммунистов запретили, из гуманных целей, для блага самих же демонстрантов (в связи с особо модной хворобой). Интересно, что несколькими днями раньше в городе проходили разнообразнейшие праздничные мероприятия, связанные с Днём народного единства. Почему-то их участникам хвороба не угрожала (какая-то сознательная хвороба попалась, хоть бери и в «Единую Россию» принимай).

Коммунисты всё равно собрались. В ходе мероприятия А.К. Черепанов попытался подойти к полиции на переговоры, но был грубо схвачен, скручен и доставлен в полицию. Видимо, это тоже было сделано в целях заботы о здоровье А. К. Черепанова. Александр Киприянович и в полицейском микроавтобусе и в отделении говорил, что ему нужна медицинская помощь, но ему было отказано.

В результате «после задержания, применения физической силы полицией, не оказания мне помощи 7 ноября 2020 г., в ходе следствия и судебного процесса у меня резко ухудшилось состояние здоровья, 5 раз был гипертонический криз (до этого 1 раз в 2001 г.), врачи Тюменской областной больницы после обследования и лечения диагностировали ишемическую болезнь сердца, стенокардию напряжения, артериальную гипертензию и гипертонический криз» — (из выступления А.К. Черепанова в прениях). Отметим, что эти его слова подтверждаются выпиской из медицинских документов.

Затем на Черепанова возбудили уголовное дело (видимо, тоже из-за заботы о его здоровье). А именно — «выяснилось», что Черепанов (уже после того, как полицейские схватили его и скрутили) нанёс одному из них, некому Волковицкому, молодецкий удар в глаз. Напоминаем, Черепанову 70 лет. Он инвалид, на момент инцидента только что вышел из больницы.

На суде Черепанову и его адвокату было отказано практически во всех ходатайствах: в допуске прессы, в проведении следственного эксперимента (на тему, как прижатый к полу А.К. Черепанов мог ударить полицейского в глаз), о проведении повторной и дополнительной экспертизы (эксперт указал, что кровоподтёк под глазом полицейского возник в течение суток, хотя любой эксперт по цвету кровоподтёка может определить с точностью до часа время нанесения травмы). Было отказано и в приобщении видеоматериалов (на которых почему-то не видно, как Черепанов бил полицейского и, наоборот, видно, что он не мог этого сделать чисто физически); отказано и в вызове свидетелей-полицейских, чьи показания расходились между собой; и в признании недопустимыми доказательствами показаний служивых свидетелей Дудникова А.В. и Портнова А.С., которые не могли видеть и слышать, что происходило в «Газели». Дудников находился примерно в 8 метрах от машины (причём, был отделён от неё не очень довольными происходящим и активно проявляющими свои эмоции участниками демонстрации), а Портнов ещё и вытаскивал из машины коммунистку Целых Т.Р., так что был малость занят и отвлечён.

К показаниям 29 свидетелей защиты, допрошенных в судебном заседании, суды обеих инстанций отнеслись критически. Районный суд отметил, что они давали показания, руководствуясь уважением к деятельности Черепанова А. К., как руководителя партии. Зато показаниям свидетелей сотрудников полиции суды поверили полностью. Видимо, судьи располагают точными данными о том, что тюменские полицейские своего заместителя начальника ОООП Управления УМВД по Тюменской области подполковника полиции Волковицкого В.С. нисколько не уважают и даже известный орган большого северного морского зверя на него положили.

И вот, 10 июня 2021 года, Черепанов Александр Киприянович был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ за избиение 7 ноября 2020 г. заместителя начальника ОООП Управления УМВД по Тюменской области подполковника полиции Волковицкого В.С., и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 руб. Апелляционным постановлением Тюменского областного суда от 19 августа 2021 г. приговор оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения.

Отметим, что главной потерей Александра Черепанова стала невозможность участия в выборах (для чего всё, собственно, и затевалось)

Напоминаем, Александр Черепанов трижды избирался в областную думу. Понятно, что депутат, который постоянно лезет в вопросы строительства инфекционной больницы в Тюмени; перечисления платы за добычу полезных ископаемых в бюджет Тюменской области, ХМАО, ЯНАО; финансирования водоотведения с Тарманских болот; сноса и расселения ветхого жилья; повышения заработной платы бюджетникам (учителям, медикам, работникам культуры); нормальной работы Моторного, КСК, Медоборудования, Судостроительного, АТЭ, Строймаша, Станкостроительного и других заводов; который организует акции протеста и добивается сохранения бесплатного проезда… Ну, не нужен властям Тюменской области такой депутат.

И вот, наконец, суд кассационной инстанции отменил абсурдный приговор, дело возвращено на новое рассмотрение. Надеемся, что на это раз (в ходе повторного рассмотрения данного дела) разум восторжествует над сговором.

Мы рады, что сам Александр Черепанов и его группа поддержки, сочетая юридическую работу и привлечение общественного внимания, смогли добиться отмены абсурдного судебного решения. Случай не такой уж и частый по нынешним временам.

Однако необходимо отметить, что эти выборы уже прошли. Есть опасение, что к новый выборам власти ещё что-нибудь придумают.