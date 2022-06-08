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Московский листок

Как мигранты уничтожат Европу?

Опубликовано 08.06.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #социалза #мнение

5 миллионов украинцев уже в Европе. Как они изменят экономику и политику континента?

Ведущий Анатолий Баранов.



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