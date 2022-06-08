Как мигранты уничтожат Европу? #анатолийбаранов #социалза #мнение 5 миллионов украинцев уже в Европе. Как они изменят экономику и политику континента? Ведущий Анатолий Баранов.



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