Правительство уточнит иноагентов #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова. Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 "Болонка" - всё! https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Правительство уточнит иноагентов 3 В ДНР за сутки погибли десять человек из-за обстрелов https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Борис Джонсон получил вотум доверия 5 Власти России рассказали об экономии бюджета от высылки российских дипломатов https://forum-msk.org/material/news/1...



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