"Мир чистогана" и идеология нашего колхоза

Не так давно представитель китайского МИД Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter с карикатурой, критикующей эксплуатацию стран Латинской Америки и Африки Соединенными Штатами и Евросоюзом.

"Эти страны не бедные. Эти страны богатые! Только люди там бедные! Эти страны нельзя называть слаборазвитыми, они пострадали от чрезмерной эксплуатации", — подписал пост дипломат.

Не правда ли, знакомая формула? Но как-то позабылась со времен Перестройки и гласности.

Критика западного миропорядка - это обычное дело для КНР, все-таки, несмотря на активное сугубо капиталистическое развитие, (во главе Китая по-прежнему стоит компартия и ни маркзмзм, ни символы социалистической революции, ни даже образ председателя Мао никуда не делись) но вот эта же критика для российского официоза после 1991 года стала непривычной.

И изложение точки зрения китайского высокопоставленного дипломата, критикующего Запад в официозном РИА Новости - это, можно сказать, примета времени.

Думаю, скоро к нам вернутся обороты типа "мир чистогана" и "царство зеленого дьявола".

Правда, боюсь, на содержание российской внутренней политики это повлияет незначительно. Снаружи мы будем повторять зады китайской пропаганды, а изнутри продолжим оставаться частью того самого "мира чистогана"...

Но ведь и правда, как можно оказаться в конфронтации с Западом, но при этом использовать идеологические установки того самого Запада?

Мы с начала 90-х годов практически официально приняли идеологию люберализма, причем в саой его недееспособной "экспортной" форме - идеи какого-нибудь Джеффри Сакса, который с ними до России уже успел обанкротиться в Латинской Америке и Польше.

Гайдар, Чубайс, Кох - вот кто создавал новую Россию. И на словах отказавшись от их странного наследства, Россия продолжала двигаться в той же парадигме. Иногда в Кремле заявляли, что надо бы придумать что-нибудь новенькое, потом еще немножка выпивали, да и бросали как есть...

Самое интересное, что на западе как минимум со времен рузвельта никакой свободной конкуренции, никакого свободного развития рынков и прочей белиберды из эпохи первоначального накомпления капиталов, уже давно нет. Фраза Ленина об "ипериализме как последней, завершающей стадии капитализма", она верна и сегодня, а вот свободные рынки ушли в прошлое и позапрошлое.

Особенно наглядно это показано сегодня, когда все скопом крупнейшие компании "мира чистогана", которые, как говорят, и владеют миром, дружно стали отказываться от прибылей и даже порой ставить под угрозу свое собственное существование, лишь бы не вывалиться из общего тренда на экономическое удушение России.

Я не стану сегодня говорить, хорошо это или плохо, я не учительница, чтобы ставить оценки - я лишь о том, что это есть!

Весь мир, построенный на прибыли, отказывается от этой прибыли ради... А ради чего, кстати?

Мы понимаем, даже самые тупые из нас понимают, что в этом во всем есть что-то не то, какая-то неправильность. Что нас, как говорил великий глава ЦБ Геращенко, "развели на фу-фу". Но продолжаем двигаться в избранном направлении, как тот динозавр, которому откусили голову, а его жопа продолжает движение по намеченному курсу.

И не то чтобы нет альтернативы - наоборот, альтернатива не просто есть, она именно в нашей стране и нашей истории уже была, первой в мире именно у нас, но признать, что мы 30 лет назад явно двинулись не туда - этой смелости у нас не хватает... Мы воевать смелые, а вот думать робеем...

Не один я такой умный, вот Михаил Делягин, автор "Общей теории глобализации", пишет:

"Мало кто заметил, что недавние действия «коллективного Запада» - США и их сателлитов – привели к фактической отмене фундаментальной ценности и, более того, института рыночной экономики: частной собственности. Беспрецедентное со времен колониальных войн ограбление одной страны – России – основано на принципиально бессудном и внезаконном захвате собственности как государства, так и частных лиц. Для тотального грабежа оказалось достаточно масштабной информационной кампании и простого объявления «врагом» не только нашей Родины, но и ее граждан и даже давних выходцев с нее, утративших с нею всякую связь.

Прямое, явное и открытое уничтожение Западом частной собственности как института имеет фундаментальное научное значение: возврат к дорыночным (или, напротив, переход к пострыночным) общественным отношениям, основанным прежде всего на прямом и произвольном насилии (сначала информационном, а затем и силовом).

Это исключительно интересно с теоретической точки зрения и должно быть осмыслено учеными, как и всякая заря нового мира (вне зависимости от того, напоминает ли нам она зарево пожара или нет, нравится нам она или нет).

Однако с сугубо практической точки зрения действия США и их сателлитов открывает перед Россией широкий спектр возможностей, все сильнее представляющихся обязанностями".

***

Очевидность этого "пути не туда" для меня, например, приобрела наглядность и какую-то даже выпуклость в 2015-м году, а городе Алчевске Луганской республики.

Не то чтобы я этого раньше не знал - я знал и понимал умом, а тут убедился, что называется, воочию.

Алчевск - город эпохи догоняющего развития Российской империи, он, кстати, никогда так не назывался раньше - была лишь станция Алчевская, в честь купца Алчевского, который бросился под поезд, поняв, что металлургический комбинат, созданный им, разоряется, а в Петербурге, куда он поехал за помощью и поддержкой (смешно, но экономические регулирование в Российской империи проходило по Министерству внутренних дел) плевать хотели и на комбинат, и на него...

И если б не случиывшаяся вскоре революция, то и комбинату была бы хана, и город, который гордо носит имя разорившегося купца-самоубийцы, просто бы не возник. Но случилась не просто революция, а началась индустриализация, и Донбасс стал локомотивом промышленного развития всей старны - и город дольше всего в своей истории носил гордое имя Коммунарск!

Так вот, после двадцати с лишком лет незалежного и чрезвычайно капиталистического развития, город пришел в запустение, люди обнищали, и очень ждали, что провозглашение ЛНР и поддержка России вернет им нормальную жизнь, к которой привыкли.

А им снова, уже из сугубо пророссийских громкоговорителей, стали нести пургу про какой-то особый капитализм, "суверенную демократию" с лицом то ли Суркова, то ли Малофеева, и все под черно-бело-желтым флагом какой-то неведомой просвещенной монархии...

На майские праздники в 100-тысячном Алчевске-Коммунарске, разумеется, под красными знаменами с серпами и молотами, выходит - как вы думаете, сколько народу? А все 100 тысяч и выходят, включая древних стариков и грудных младенцев!

Никому ни в одно место не уперся ни православный государь, ни тем более свободная экономика под присмотром департамента полиции.

Да и "русский мир" на Донбассе, где не то что великороссы с малороссами примерно в пополаме, но еще и греки, евреи, армяне, курды, корейцы и всякие иные народы - вот уж где для национализма, любого, самое, можно сказать, неудобное место.

Что говорить, если на 9 мая в Алчевске-Коммунарске колонну демонстрантов под красным знаменем возглавлял полковник советской армии в орденах, но он был негром! Он человек местный, его все знают, но вот так.

И для идей капитализма тоже место совершенно непригодное! Все плохое, что случалось на Донбассе - империалистьическая и гражданская война с германской оккупацией, и война Отечественная с той же оккупацией "просвещенными европейцами", дикая приватизация - на том же Алчевском комбинате в цукраинский период пытались создать профсоюз, так лидеры исчезли! Сгинули, пропали - нет их! Ну и нищета, разруха - это не после 2014-го, это гораздо раньше началось.

А все хорошее - это советская эпоха!

Так ведь и в новый период, когда вроде бы республика народная и власть тоже, по идее , должна быть народная - те же многомесячные невыплаты зарплат, те же забастовки, то же давление "органов" - только при последнем главе, при Пасечнике, когда он самолично под давлением общественности, занялся диким положением рабочих на АМК, ситуация как-то начала выравниваться - но тут спецоперация, военное положение, мобилизация - уже не до зарплат...

А идеи и идеологии остались как бы сбоку, тоже не до них.

Хотя именно сейчас время задуматься - куда мы идем, и куда за собой ведем других людей. Нельзя же выиграть войну с коллективным Западом, утверждая, что "мы такие же, только лучше".

Во-первых, не лучше.

Во вторых, если мы предлагаем тоже самое, то зачем менять старое на новое?

Только смена идеологических ориентиров, только смена челей и целеполагания может быть понята и воспринята людьми как перемена к лучшему. А мы не умеем еще даже сказать, куда мы зовем людей, что за образ будущего в нашей голове?

Есть пример Китая, который развивается настолько успешно, что легко заподозрить его идеологическую правоту - они строят социализм, но сейчас находятся в фазе капиталистического развития. Экономика жестко регулируется, но при этом свободно развивается и очень эффективна. Люди с каждым годом живут все лучше, и при этом за это "лучше" они благодарны именно политике государства, которачя не затыкает им рот, а аргументирует свою правоту - успехами.

У нас кто-то догадался восстановить в занятых российскими войсками городах памятники советской эпохи, включая сюда памятники Ленину.

Но за восстановленными символами должны идти дела.

И главное - в Новороссии мы восстанавливаем памятники, а в России - сносим, причем не только реально, но и в головах людей.

Мы так и не решимся заявить, что эпоха первоначального накопления капитала в России закончилась, что капиталистическое развитие пришло к своему естественному тупику, столкнувшись с империализмом ведущих держав. И продолжать биться лбом об стенку - непродуктивно!

Наших олигархов и так ограбили, выполнив за нас нашу работу - как всегда, отнюдь не на пользу нам. Что им до нашей пользы? Мы для них индейцы, развалившие однажды свою великую цивилизацию ради бус и цветных стеклышек.

Но теперь почему не начать переходить к общественным формам собственности - для начала пусть лишь на словах, продумывая и прорабатывая преимущества Госплана перед стихией рынка. Преимущества государственной медицины перед страховой - особенно в нашей бедной стране, богатой лишь ресурсами и миллиардерами. Преимущества системы народного образования - перед болонской. Преимущества твердого государственного задания - перед безликим тендером. И так далее.

А дальше зададимся воппросом - так ли был плох колхоз-миллионер по сравнению с фермером-бандитом?

Так ли хорошо торгуют нефтью и газом вчерашние гении "черного рынка"?

Так ли прекрасно, что главным идеологом страны может быть человек, даже не получивший регулярного высшего образования? А сейчас и вовсе непонятно, кто у нас главный идеолог, и какая у него идеология?

Советский союз предлагал остальному миру новую идею развития, новую цель жизни - построение некоего нового общества без эксплуатации человека человеком, без государственного насилия - вплоть до отмирания самого института государства. Идея была достаточно увлекательной , чтобы охватить половину мира.

Но сегодня просто взять старые советские учебники под редакцией Михаила Андреевича Суслова и начать по ним строить какой-то воображаемый новый мир - не получится.

Перво-наперво у всех еще на памяти крушение мировой социалистической системы, в котором винят и советскую идеологию в первую голову.

Значит, нужно что-то новое, но на этой проверенной временем и историей платформе. Других вариантов нет просто.

Попытки предложить что-либо принципиально иное были, но пока что дальше академических анекдотов дело не пошло.

То, что предлагает, допустим, “Партия дела” директора Ростсельмаша Константина Бабкина и ряда других промышленных деятелей - это просто “откатить” до периода первоначального накопления, а потом запустить процесс с новыми ориентирами… Не слишком вдохновляюще. Но остальное еще хуже.

Новые идеи не рождаются по заказу, они случаются редко.

У нас такая идея уже была. И что мы ее выкинули? Не смогли справиться с процессом и решили, что машина плохая, руль кривой, а не водитель - дебил?!

А дело было, возможно, не в бобине… В Китае же получается.