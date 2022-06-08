Норвегия в ЕС не хочет

Большинство норвежцев не хотят видеть свою страну в Евросоюзе, несмотря на самый высокий процент поддержки вступления королевства в объединение за 12 лет, следует из результатов опроса местного аналитического центра Sentio.
Согласно итогам исследования, с ноября 2021 года число сторонников вступления Норвегии в ЕС возросло с 34,1 процента до 35,3 процента.
Доля затрудняющихся ответить увеличилась с 11,8 процента в ноябре до 16 процентов. При этом количество выступающих против интеграции страны в Евросоюз уменьшилось с 54,2 процента до 48,8 процента.
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Как видим, далеко не все богатые страны стремятся в ЕС. Норвегия вот не стремится - зачем ей? Швейцария тоже. Британия и вовсе вышла из ЕС.
Зато страны бедные и с очень серьезными экономическими проблемами в ЕС очень сильно стремятсяю Чем бедней, тем сильней.
Допустим, Турция на этот счет успокоилась, до того почти пролвека проведя в напрасном ожидании. РФ и Белоруссия даже попыток не делают, чтоб не позориться.
Остались вне ЕС лишь Молдавия с Украиной. Ну и Косово с непонятным статусом...
И задумаешься, а надо ли в ЕС в такой компании?
А.Б.
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ErmolaiKulagin написал 08.06.2022 02:23