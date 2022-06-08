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Московский листок

Норвегия в ЕС не хочет

Опубликовано 08.06.2022 в разделе комментариев 1

европа виза
Норвегия в ЕС не хочет

Большинство норвежцев не хотят видеть свою страну в Евросоюзе, несмотря на самый высокий процент поддержки вступления королевства в объединение за 12 лет, следует из результатов опроса местного аналитического центра Sentio.

Согласно итогам исследования, с ноября 2021 года число сторонников вступления Норвегии в ЕС возросло с 34,1 процента до 35,3 процента.

Доля затрудняющихся ответить увеличилась с 11,8 процента в ноябре до 16 процентов. При этом количество выступающих против интеграции страны в Евросоюз уменьшилось с 54,2 процента до 48,8 процента.

***

Как видим, далеко не все богатые страны стремятся в ЕС. Норвегия вот не стремится - зачем ей? Швейцария тоже. Британия и вовсе вышла из ЕС.

Зато страны бедные и с очень серьезными экономическими проблемами в ЕС очень сильно стремятсяю Чем бедней, тем сильней.

Допустим, Турция на этот счет успокоилась, до того почти пролвека проведя в напрасном ожидании. РФ и Белоруссия даже попыток не делают, чтоб не позориться.

Остались вне ЕС лишь Молдавия с Украиной. Ну и Косово с непонятным статусом...

И задумаешься, а надо ли в ЕС в такой компании?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
ErmolaiKulagin написал 08.06.2022 02:23
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