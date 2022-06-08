Херсонскую и Запорожскую области включат в состав РФ

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Херсонская и Запорожская области юга Украины «стопроцентно» присоединятся к Российской Федерации. Его слова приводит РИА Новости.
«Сто процентов, это будут субъекты Российской Федерации. В каком они будут формате, как это будет — определит наш лидер», — сказал Аксенов, добавив, что у Путина полностью есть весь объем геополитической информации.
Аксенов подчеркнул, что у него нет сомнений, что Херсонская и Запорожские области будут российскими регионами, а люди, которые проживают на этих территориях — гражданами России.
Замечательно!
А у граждан спросят? Или это не обязательно?
Я имею в виду не только граждан Украины, проживающих на присоединяемых территориях, но и граждан остальной России?
У меня такое чувство, что обойдутся решением начальства... Ну вот Аксенов поддержит, само собой. И достаточно...
А.Б.
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