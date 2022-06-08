Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Херсонскую и Запорожскую области включат в состав РФ

Опубликовано 08.06.2022 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Херсонскую и Запорожскую области включат в состав РФ

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Херсонская и Запорожская области юга Украины «стопроцентно» присоединятся к Российской Федерации. Его слова приводит РИА Новости.

«Сто процентов, это будут субъекты Российской Федерации. В каком они будут формате, как это будет — определит наш лидер», — сказал Аксенов, добавив, что у Путина полностью есть весь объем геополитической информации.

Аксенов подчеркнул, что у него нет сомнений, что Херсонская и Запорожские области будут российскими регионами, а люди, которые проживают на этих территориях — гражданами России.

Замечательно!

А у граждан спросят? Или это не обязательно?

Я имею в виду не только граждан Украины, проживающих на присоединяемых территориях, но и граждан остальной России?

У меня такое чувство, что обойдутся решением начальства... Ну вот Аксенов поддержит, само собой. И достаточно...

 А.Б.



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отмене болонской системы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Правительство уточнит иноагентов
Правительство уточнит иноагентов
08.06.2022
Как мигранты уничтожат Европу?
Как мигранты уничтожат Европу?
08.06.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Автомобилистов ждет школа мужества (0)
США решили снизить зависимость от российского урана (0)
США хотят вывезти зерно с Украины, но Украина не хочет (0)
Херсонскую и Запорожскую области включат в состав РФ (0)
Норвегия в ЕС не хочет (4)
"Мир чистогана" и идеология нашего колхоза (6)
Правительство уточнит иноагентов (1)
Как мигранты уничтожат Европу? (1)
Дело Черепанова. Абсурдный приговор отменён в кассационном суде (0)
Скажите, а зачем их убили?.. (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: О чем раньше не рассказывал | Какие надежды не оправдал, мое детство и попытка эмигрировать
Дарья Митина Дарья Митина: Российско-пакистанский диалог
Михаил Делягин Михаил Делягин: Власти снова хотят вложить резервы в рискованные доллар и евро?
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: О том, почему ни с одной стороны не получается народной войны
Дарья Митина Дарья Митина: Настроенческое
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss