Херсонскую и Запорожскую области включат в состав РФ

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Херсонская и Запорожская области юга Украины «стопроцентно» присоединятся к Российской Федерации. Его слова приводит РИА Новости.

«Сто процентов, это будут субъекты Российской Федерации. В каком они будут формате, как это будет — определит наш лидер», — сказал Аксенов, добавив, что у Путина полностью есть весь объем геополитической информации.

Аксенов подчеркнул, что у него нет сомнений, что Херсонская и Запорожские области будут российскими регионами, а люди, которые проживают на этих территориях — гражданами России.

Замечательно!

А у граждан спросят? Или это не обязательно?

Я имею в виду не только граждан Украины, проживающих на присоединяемых территориях, но и граждан остальной России?

У меня такое чувство, что обойдутся решением начальства... Ну вот Аксенов поддержит, само собой. И достаточно...

А.Б.