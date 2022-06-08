США хотят вывезти зерно с Украины, но Украина не хочет

Соединенные Штаты рассматривают возможность отменить на шесть месяцев санкции в отношении отрасли калийных удобрений Белоруссии в обмен на создание коридора для транспортировки зерна с Украины, сообщила газета The Wall Street Journal.

Идея состоит в том, чтобы транспортировать зерно по железной дороге с Украины по территории Белоруссии на север, в портовый город Клайпеду, а не направлять его морским путем по Черному морю.

Однако, Вашингтон вряд ли решится снять санкции с Белоруссии, так как против такой перспективы выступает Украина.

Кто же воюет с собственной житницей?

Зеленский изложил свою позицию в разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Джонсон согласился с украинским лидером и заявил, что санкции в отношении Белоруссии для транспортировки зерна снимать не нужно.

Собственно, о чем и говорил и писал я раньше - Украине самой нужно это зерно, и ей не до Африки...

Голод, великое переселение, война

А.Б.