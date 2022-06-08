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Московский листок

США решили снизить зависимость от российского урана

Опубликовано 08.06.2022 в разделе комментариев 0

уран аэс оружие атом
США решили снизить зависимость от российского урана

Администрация президента Байдена склоняет конгресс к поддержке плана по закупке обогащенного урана напрямую у отечественных производителей на сумму 4,3 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

По словам представителей американского Минэнерго, прекращение поставок урана может привести к перебоям в работе коммерческих ядерных реакторов.

Однако Вашингтону будет нелегко запустить собственную урановую промышленность: в США осталось только одно коммерческое предприятие по обогащению — завод компании URENCO в Нью-Мексико, и он тоже поделен между Великобританией, Нидерландами и Германией. Ну а им тоже нужно топливо для АЭС, а Британии еще и дозагрузка ядерных боеприпасов.

 А.Б.



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