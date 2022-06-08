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Московский листок

Автомобилистов ждет школа мужества

Опубликовано 08.06.2022 в разделе комментариев 0

автомобиль сервис
Автомобилистов ждет школа мужества

Lada Granta и другие модели «Лады» лишатся подушек безопасности и системы ABS, а также мультимедийных и навигационных систем в связи с торговым эмбарго из-за ситуации на Украине, сообщает Ilta-Sanomat.

Виктор Похмелкин, председатель «Движения автомобилистов России», представляющего миллионы российских водителей, а также бывший депутат с либеральными взглядами, считает, что новейшие разработки «Лады» и Lada Granta являются машинами для убийств.

Он подчеркнул, что «в таких машинах люди гибнут в шесть раз чаще, чем в снабженных подушками безопасности.

А «Автоваз» начал подготовку к возобновлению производства автомобилей на линии Granta. В минувшую пятницу началась сварка кузовов, 7 июня заполнена линия окраски. Выпуск первых товарных автомобилей намечен на сегодня, 8 июня.

Предлагаю первые машины продавать хоккеистам - трус не играет в хоккей...

А.Б.



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