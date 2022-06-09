О войне, предпринимательстве и СССР

Автор этих строк получает комментарии о предпринимательстве все чаще. В частности, вопрос о будущем территорий, освобожденных от киевской хунты, уже актуален; и обустраивать там жизнь можно по-разному. Но коль такая пляска, то некоторые размышляют еще принципиальнее. То есть, с одной стороны, они терпеть не могут единороссов - но и, с другой стороны, якобы не хотят возвращаться в социализм с его дефицитом. Но тогда что делать, мол, непонятно.

Но путаница в мозгах потому, что сама постановка вопроса не верна. И по простой причине – а был ли социалистический мальчик?!.. А может быть, мальчика-то и не было. Если допустить, что социализм в первом Советском Союзе отсутствовал… тогда все встает на свои места подобно хорошей аптеке! Если допустить, что «военный коммунизм» с мутациями валовой экономики просуществовал с 1919 по 1991 годы, поэтому первый Союз и выдохся – то уже второй Советский Союз и будет подлинно социалистическим. Но тогда и предпринимательство будет процветать; и вопреки пропаганде единороссов с «либералами».

***

Но еще одно замечание. Единороссы врут наглейшим образом, что агропром развит в нынешней России. А агропром и является основой потребления, и базовой сферой мелкого и среднего предпринимательства. То есть, если агропром был бы развит на самом деле, то рубль сравнялся с евро, а гигантская фактическая (скрытая) безработица отсутствовала. Если оный был бы развит на самом деле, то население страны росло семимильными шагами, а не сокращалось. Да и, в конце концов, богатая Россия стала бы привлекательнее и для украинцев, и даже западных. Так что, еще раз, статья актуальна не только экономически, но и военно-политически.

Следовательно, устав от мытья европейских унитазов, и прибалты с молдаванами вернулись бы в российский рынок. Но, увы, что имеем, то имеем. Если кто-либо не верит, и находится под влиянием кремлевского пиара – пожалуйста, берем торговый баланс РФ и читаем:

В структуре экспорта России в 2021 году (и в 2020 году) основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:

Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) - 57,40% от всего объема экспорта России (в 2020 году – 51,19%);

Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) - 10,65% от всего объема экспорта России (в 2020 году – 10,37%);

…Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) - 7,48% от всего объема экспорта России (в 2020 году – 8,80%);

Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) - 5,35% от всего объема экспорта России (в 2020 году – 5,73%); …

Ну и, какие еще могут быть вопросы?!...

Но если агропром – о, счастье! - одержит вверх над сырьевиками, эффект не пером описать, не в сказке сказать. Про жизнь взрослых мужиков и говорить нечего; но и молодежь, женщины, дееспособные пенсионеры (те же военные, на которых еще пахать да пахать), и даже «откинувшиеся» (а их немало, кстати, и они тоже люди) получат хорошие рабочие места с созданием семей, и по спирали вверх. Так что речь идет не о какой-то частной задаче, а об условии выживания всей страны.

***

Но тогда картина маслом. Вот некоторые читатели не могут вразумиться, и в чем гигантская разница второго Союза от первого. Если уж подниматься на борьбу, то за стоящее. Разумно. Так вот – гигантская разница в ДЕМОКРАТИИ! Да-да, именно в ней, и как бы единороссы и «либералы» ни испортили это понятие. Разумеется, все грязное липнет к хорошему. Но тогда и задача в том, чтобы воду выплеснуть, а ребенка оставить.

Гигантская разница в том, – и что не было раньше ни на йоту, – когда советские выборы спускаются вплоть до уровня трудового коллектива. Не понравился, к примеру, директор, – собрались на общезаводскую конференцию за один час, - и в топку. А то и с последующим заявлением в прокуратуру, если рыльце в пушку. Это не значит, что не надо выполнять плановые нормативы. Еще как надо! Но это значит, что конкретные пути выполнения спускаются «вниз». Нынешние работники уже ребята умные, все с компьютерами и машинами, вот и посмотрят по ходу дела, что к чему.

Да, отдельный список предприятий типа атомных электростанций может быть, и где директор (почти ученый в силу важности объекта) назначается «сверху». Но на то и исключение, подтверждающее правило. А в девяносто случаях из ста, и насчет всяких макаронных фабрик, и до ремонтно-механических мастерских, иной бухгалтер или прораб знает свое хозяйство лучше, чем блатной выпускник вуза. Никто не говорит, что выпускник вуза обязательно хреновый. Но в том-то и дело, что на месте виднее, и в разы. Поэтому, как общезаводское собрание порешит, так и будет. Если план выполняется по соединению умного с полезным, то и замечательно.

Более того, и как не удивительно для иного читателя, бюрократы будут противиться такому раскладу. Казалось бы, им же лучше, и когда часть забот снимается с плеч. Ан нет, тогда маскировать свою тупость будет трудно. Тогда придется, во-первых, сосредоточиться на подлинно сложных вопросах стратегии; а во-вторых, придется попасть под постоянный контроль трудовых коллективов. Ведь фабзавкомы и учрежденческие СТК, используя свою организационную и финансовую мощь, возьмут за жабры кандидатуры и процессы выборов. И советские выборы с неосвобожденным от основной работы депутатским большинством могут переизбрать любое руководство одной чрезвычайной сессией.

А раз так, с какой стати капиталист культурнее и умнее хозрасчетного фабзавкома, абсолютно непонятно. Наоборот, фабзавком может держать ту же дисциплину, и с соответствующим качеством продукции, в жестком кулаке. В случае чего, нерадивому работнику пинком под зад, и никакие радетели и в директорской администрации, и в профсоюзе, и в партячейке не помогут. Заводское собрание и выбираемый им фабзавком – высшие органы советского предприятия; и на директорскую администрацию, и на партячейку с профсоюзными прихлебателями в худшем случае, абсолютно начхать. Как народ порешил, так и будет.

Это все к тому, что вот и допустим, что предпринимательская идея появилась у читателя. Ну и, куда он пойдет с ней ныне?!.. В банк под пятнадцать процентов, и с обязательным залогом?!.. Не смешите людей. Да, кое-какие стартапы имеются, но в узенькой нише айтишников. Это несерьезно. А то мелкое предпринимательство, которое появилось в нулевых, разве что выживает, и даже сокращается. Поэтому пиара много, толку мало.

А вот в СССР все будет буднично и практично. Предпринимательство будет расти «без шуму и пыли». Кстати, бандеровцы ноют о «совках», якобы не обладающих предпринимательским чутьем и свободой творчества. (Ха-ха, и когда кучка киевских пидарасов, разворовавших военное снаряжение, гонит стадо «творцов» на убой.)

Но для полной доказательности, вот и допустим, что у «совка» есть бизнес-план, и в условиях СССР. Так в том-то и дело, что хозрасчетный коллектив заинтересован в подряде-субподряде кооперативов с индивидуальными предпринимателями крайне. Крайне! Зачем, к примеру, держать не совсем профильный отдел по всякой там фурнитуре или ремонтно-отделочной бодяге, когда кооперативно-индивидуальные профессионалы в силу специализации сделают все лучше и быстрее. И вот приходишь с таким бизнес-планом в фабзавком, и показываешь выгоду во всей красе. Ну так, почему и нет. Вот фабзавком и выделит тебе инструменты, аренду, возможные фонды, и вперед! Дерзай, сколько влезет. Находи технологии, работников, поставщиков, и будь предпринимателем на советском подряде-субподряде хоть до упаду.

Тогда как ныне и, если придешь к капиталисту-единороссу, он пошлет тебя лесом. И по простой причине – уже все монопольно договорено. Рынки расписаны, и ломать инновациями устоявшуюся нирвану себе дороже. У него есть все, – дом, да еще и забугорный, тачки-бабы-бабло, - и зачем начинать конкурентную войну с большими неприятностями?!.. Риторический вопрос. Так что иди, Вася, не мешай откаты пилить.

И совсем наоборот в условиях хозрасчетного предприятия. Трудовой коллектив, - даже не только молодежь, у которой ничего нет, но и мужики, которым внуков поднимать, - ухватится за ваш бизнес-план непременно. И забегая чуть вперед, еще и потому, что предотвратить конкурентную борьбу хозрасчетных коллективов НЕВОЗМОЖНО! От слова «совсем».

То есть, часть советских предприятий будет или с преобладанием молодежи, или с преобладанием талантливых рабочих типа рационализаторов-изобретателей, или с постройкой новых предприятий и переездом в не совсем благоустроенную местность, и так далее и тому подобное – и таким коллективам насрать на монопольные договорняки. И жрать хочется, и детей строгать, и внукам путевку в Испанию купить, и лодка с хорошим мотором для рыбалки не помешала бы помимо джипа. И таких работников и коллективов в СССР будут миллионы и тысячи. Ну, если все миллионы будут с большими домами-деньгами, то это уже сплошной коммунизм. Но коль до этого далеко, то устроить монопольную нирвану в хозрасчетных условиях абсолютно нереально.

Да и надзирающие и прочие бюджетные СТК заинтересованы в конкуренции ради хорошей налоговой базы, и будут следить за антимонопольным законодательством до упора. Они тоже поснимают ленивого руководителя в случае чего.

И вот что такое предпринимательство в условиях СССР. Монополизм будет в черном теле, и в отличие, разумеется, от нынешнего капитализма - отсюда и разгул социалистического предпринимательства. И агропром разовьется до мировых величин, и со сломом сырьевой иглы. А если учесть и низкую ставку Госбанка, — это несколько отдельная история, но очевидно по наличию динамичных предприятий, что сделать такую ставку возможно вполне, - так тем более.

***

Кто ж спорит, что киевские нацисты с черносотенными единороссами будут изрыгать желчь на любую социалистическую инициативу. Да умным людям должно быть похрен. Собака лает, караван идет.

Итого. Никуда нынешний Кремль с исторической подводной лодки не денется. Его ресурс исчерпан. Противостояние с западом будет расти с соответствующим истощением сил – и до социалистической революции рукой подать. Время пришло.

И российские трудящиеся, думающие о ближайшем будущем вполне закономерно, и в свете нынешних радикальных событий, должны знать, что да, и терпеть единороссовский режим не надо - и «возвращение в социализм» невозможно. Но отнюдь не потому, что социализм плох по сравнению с капитализмом. А потому, что социализм как таковой еще надо построить, и смотри выше еще раз!

А если иной трудящийся прочитает эти строки не только в России, но и в освобожденных территориях, и когда киевские нацисты уже ушли, а единороссы еще не укрепились – вот и подумайте над сказанным хорошенько. Если обстоятельства позволят, не надо слушать Москву до невменяемости. Как сами себя поведете, - к примеру, если организуете Советы с хозрасчетными коллективами хотя бы на местном уровне, - то и Кремлю деваться некуда. Он завяз по уши тоже, и будет вынужден согласиться. И вот почему война, предпринимательство и СССР очень даже связаны.