Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Адвокатов лишили права на профсоюз

Опубликовано 09.06.2022 в разделе комментариев 0

суд закон
Адвокатов лишили права на профсоюз

Верховный суд РФ ликвидировал профсоюз адвокатов России. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая требовала ликвидации профсоюза адвокатов России", - сказали в суде.

Ранее надзорное ведомство обратилось в суд после получения письма Минюста РФ, в котором говорилось, что адвокаты не могут создавать профсоюзы, так как у них нет работодателя. В профсоюзе адвокатов с таким подходом не согласились, подчеркнув, что адвокаты не относятся к группам граждан, которым запрещено создавать профсоюзы. Суд встал на сторону Минюста и Генпрокуратуры.

Профсоюз адвокатов России был создан в 1999 году для защиты социально-трудовых прав и интересов членов союза, а также "участие в формировании и реализации социальных программ, обеспечивающих достойную жизнь адвокатам России".

Председатель организации адвокат Григорий Абуков сообщил, что в профсоюзе состоят свыше 2 тысяч человек.

Сергей Храмов, Генеральный инспектор труда СПР: "Это плохо по-сути: демонстративное пренебрежение законом профсоюзом адвокатов, МПРА, Новопроф и прочими "гражданами СССР", подрывает позиции реальных профсоюзов в формировании защитных механизмов для трудящихся - прекариата, но образовалась вакансия в РТК, из которой должен выбыть адвокат Абуков от ФНПР..."

Вообще - да, я так понимаю, сейчас потянется цепочка за всеми, кто не работает по найму - худжниками, журналистами, самозанятыми, такистами и даже, если подумать - госслужажими...

Ну и хана старейшим организациям - союзу журналистов, союзам писателей, худжников, кромпозиторов - ведь по существу это тоже профессиональные союзы...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отмене болонской системы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Правительство уточнит иноагентов
Правительство уточнит иноагентов
08.06.2022
Как мигранты уничтожат Европу?
Как мигранты уничтожат Европу?
08.06.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Адвокатов лишили права на профсоюз (0)
О войне, предпринимательстве и СССР (0)
Автомобилистов ждет школа мужества (3)
США решили снизить зависимость от российского урана (1)
США хотят вывезти зерно с Украины, но Украина не хочет (11)
Херсонскую и Запорожскую области включат в состав РФ (13)
Норвегия в ЕС не хочет (11)
"Мир чистогана" и идеология нашего колхоза (9)
Правительство уточнит иноагентов (1)
Как мигранты уничтожат Европу? (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Нереализуемая инициатива ЛДПР о замене иностранных терминов
Михаил Делягин Михаил Делягин: Криптовалюта - деньги глобального управляющего класса
Дарья Митина Дарья Митина: Вчера автору этого бессмертного текста исполнилось бы 80 лет
Михаил Делягин Михаил Делягин: Иноагенты лучшие люди России? Мнение экспертов
Михаил Делягин Михаил Делягин: О чем раньше не рассказывал | Какие надежды не оправдал, мое детство и попытка эмигрировать
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss