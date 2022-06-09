Адвокатов лишили права на профсоюз

Верховный суд РФ ликвидировал профсоюз адвокатов России. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая требовала ликвидации профсоюза адвокатов России", - сказали в суде.

Ранее надзорное ведомство обратилось в суд после получения письма Минюста РФ, в котором говорилось, что адвокаты не могут создавать профсоюзы, так как у них нет работодателя. В профсоюзе адвокатов с таким подходом не согласились, подчеркнув, что адвокаты не относятся к группам граждан, которым запрещено создавать профсоюзы. Суд встал на сторону Минюста и Генпрокуратуры.

Профсоюз адвокатов России был создан в 1999 году для защиты социально-трудовых прав и интересов членов союза, а также "участие в формировании и реализации социальных программ, обеспечивающих достойную жизнь адвокатам России".

Председатель организации адвокат Григорий Абуков сообщил, что в профсоюзе состоят свыше 2 тысяч человек.

Сергей Храмов, Генеральный инспектор труда СПР: "Это плохо по-сути: демонстративное пренебрежение законом профсоюзом адвокатов, МПРА, Новопроф и прочими "гражданами СССР", подрывает позиции реальных профсоюзов в формировании защитных механизмов для трудящихся - прекариата, но образовалась вакансия в РТК, из которой должен выбыть адвокат Абуков от ФНПР..."

Вообще - да, я так понимаю, сейчас потянется цепочка за всеми, кто не работает по найму - худжниками, журналистами, самозанятыми, такистами и даже, если подумать - госслужажими...

Ну и хана старейшим организациям - союзу журналистов, союзам писателей, худжников, кромпозиторов - ведь по существу это тоже профессиональные союзы...

А.Б.