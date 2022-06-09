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Московский листок

Глобальная продовольственная система рушится на наших глазах

Опубликовано 09.06.2022 в разделе комментариев 0

голод хлеб зерно пшеница
Глобальная продовольственная система рушится на наших глазах

У России есть скрытый инструмент влияния как на Украину, так и на глобальные продовольственные поставки — квоты на экспорт удобрений.

Об этом пишет издание The Hill. По его данным, ограничение экспорта может подстегнуть рост цен на продукты питания и нанести ущерб урожаям по всему миру в 2023 году.

«Без поставок удобрений мир будет производить меньше продукции. Именно поэтому мы говорим, что в следующем году у нас могут возникнуть проблемы с наличием продовольственных товаров и с доступом к ним», — приводит The Hill слова ведущего экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро.

На самом деле все даже сложнее - скажем, поставки семенного фонда контролируют несколько глобальных компаний из США и Канады, монопольно производится некоторая техника и так далее. Мир давно пришел к системе международной кооперации и разделению труда в области производства продовольствия. И выпадение любого из элемнтов этой производственной цепочки неизбежно ведет к недостатку продовольствия, а то и к голоду.

Поэтому махать дубиной в современном мире - чревато для любой из сторон...

А.Б.



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