СБУ координирует грабежи россиян

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о конфискации активов на сумму более 2 млрд гривен (около $68 млн) у компании по производству бетонных конструкций. Она, как указали в спецслужбе, принадлежит предпринимателю из России.

Речь идет об одном из крупнейших производителей бетонных конструкций, поставлявшем продукцию как на Украину, так и за рубеж, говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.

В частности, решением суда арест наложен на уставной капитал предприятия в размере более 437 млн гривен (около $15 млн), его движимое и недвижимое имущество стоимостью 1,5 млрд гривен (около $51 млн) и девять банковских счетов на сумму 104 млн гривен (около $3,5 млн). Название фирмы в СБУ не сообщают.

Решением суда арестованное имущество передано Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 8 апреля, что на Украине будет изъято любое российское имущество. 12 мая Верховная рада утвердила указ Зеленского о конфискации российского имущества на территории Украины.

Вот тут что интересно - это был явно производственный капитал. То есть гражданин России вложился в производство на Украине, создал рабочие места, платил налоги и производил много полезных товаров - казалось бы, только радоваться...

Производство частное, об участии государства ничего не говорится. Владелец завода войска никуда не вводил (возможно, он даже был против), и за действия правительства ответственности не несет - это если по закону. То есть государство Украина ограбило этого человека только за одно то, что он гражданин РФ.

И кому теперь придет в голову инвестировать в Украину хоть копейку?

Хотя на Западе, где вообще никто не воюет, точно также грабят российских граждан только за российский паспорт...

У меня складывается впечатление, что число противников спецоперации в России сейчас сократилось.

А.Б.