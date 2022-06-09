Своя рубашка ближе к телу каждого поляка

Большинство жителей Польши выступили против предоставления местных социальных пособий украинцам.

Об этом сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на исследование Варшавского университета.

Так, на получение украинцами таких же по размеру социальных пособий, как и у местных жителей, согласен лишь каждый седьмой гражданин Польши. При этом 81 процент опрошенных согласен на проживание украинцев в Польше, а 64 процента не будут против брака своего ребенка с гражданином Украины.

«Так почему же, когда речь заходит о деньгах, мы не хотим делиться?» — интересуются журналисты.

В статье говорится, что в целом поляки принимают украинцев в своей стране и намерены поддерживать Украину.

«Однако когда речь заходит о конкретной финансовой помощи, в этом плане наша благосклонность резко падает», — отмечают авторы.

А по-моему ничего удивительного.

Одно дело, допустим, ничего не иметь против беженцев, и другое - поселить их у себя дома. Или поделиться с ними частью своих доходов, особенно когда доходы эти не сказать, чтобы очень велики.