Песков закроет все наши технологические дыры

Спецпредставитель президента России по вопросам технологического развития Дмитрий Песков рассказал о стратегии «островизации» России в своем комментарии для РБК.

По мнению Пескова, на данный момент технологического суверенитета нет ни у одного государства в мире, однако в ближайшие десятилетия его достижение станет «условием выживания любой крупной страны».

Как рассказал спецпредставитель, стратегия «технологического острова» подразумевает разделение крупных техноэкономических блоков, сворачивание глобализма и конец глобальной системы безопасности прошлого века. Кроме того, ожидается перезагрузка глобальных технологических рынков, национализация техстандартов, а также релокализация производства критических товаров.

То есть страны, все крупные техноэкономические блоки захотят производить еду, лекарства и все остальное на своей территории.

«Это главная история на ближайшие 10 лет для нас, а еще для таких стран, как США, Китай, возможно — для Индии», — предположил Песков.

Чего не сказал Песков?

Что глобализация технологических процессов имеет колоссальное преимущество перед автаркией. Одно дело, когда в процесс вовлечено несколько миллиардов человек, а другое - когда вы пытаетесь сделать это в рамках национальной экономики, пусть и большой.

Для стран с населением больше 100 миллионов человек конкуренция со всем миром задача очень сложная и напряженная, для стран меньшего размера - она вообще нерешаемая.

Сегодня почти полностью "технологически достаточными" являются в мире только США и, может быть, Япония. Миллиардные Китай и Индия в принципе могут достичь технологической закрытости, а вот уже Индонезия с 200 миллионами населения - уже нет.

Россия реально балансирует на грани, и низкая мобилизационная способность ее экономики заставляет глядеть на процесс весьма скептически.

Научить Пескова говорить умные слова можно. А решать задачу кто будет? И какими средствами?

Даже вдвое большие по рзмерами и мощи СССР все равно зависел от импортных технологий и во времена Сталина, и в эпоху Брежнева, хотя сам уровень глобализации в то время был неизмеримо ниже.

А сегодня построение глобуса Рязанской области представляется задачей, которую легко провозгласить, но трудно реализовать.

А.Б.