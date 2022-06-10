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Московский листок

Латвия ограбит русских после 17 июня

Опубликовано 10.06.2022 в разделе комментариев 0

латвия геноцид сыр
Латвия ограбит русских после 17 июня

Министр юстиции Латвии Янис Борданс поручил разработать к 17 июня закон, разрешающий конфисковать собственность России и Белоруссии в пользу государства. В частности, ее будут использовать для помощи украинским беженцам. 

«Сегодня, после обсуждения министрами юстиции ЕС военных преступлений России, нарушений прав человека и геноцида, я поручил экспертам разработать специальный закон об экспроприации к 17 июня, годовщине прихода российских оккупантов в Ригу»,— написал Борданс в своем Twitter. 

8 июня, депутаты Европарламента предложили создать правовой механизм для конфискации замороженных активов для восстановления Украины. Ранее предложение изъять российские активы для помощи Украине высказывал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Тут, конечно, важно, будут конфисковывать только государственные активы или как на Украине - отбирать имущество за паспорт РФ.

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Если как на Украине, то это значит, что граждане РФ лишаются базовых человеческих прав, в частности права на собственность - это называется вообще-то геноцидом.

Умиляет, что латвийский министр упоминает "геноцид" в связи с событиями на Украине. Ну и, разумеется, "российскую оккупацию".

А в чем геноцид на Украине? Против кого геноцид? Русские хотят уничтожить украинцев?

А неважно - сказали геноцид, значит, так и есть. Это ж министр страны ЕС, то есть существо для недочеловеков непогрешимое. 

Однако ж немного статистики.

В 1990-м году, при проклятых коммунистах население Латвии составляло 2 668 140 человек. Причем с 1946 года население это, несмотря на "жестокую оккупацию" непрерывно росло, с полутора миллионов до более, чем двух с половиной.

А вот с момента независимости численность населения непрерывно падала и падала, пока не достигла к 2022 году 1 873 100 человек. То есть упала до уровня 1948 года. 

Не похоже ли это на геноцид?

А конфискация имущества - это лишь вишенка на торте. Вроде выдирания золотых коронок у расстрелянных - ну зачем покойнику золотые зубы?

А.Б.



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