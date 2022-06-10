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Московский листок

В Мангистауском регионе продолжаются забастовки

Опубликовано 10.06.2022 в разделе комментариев 0

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В Мангистауском регионе продолжаются забастовки

Коллективы нескольких предприятий продолжают борьбу, участвуя в длительных забастовках. Так, уже 17 дней бастуют рабочие завода стеклопластиковых труб в Актау и 21 дней бастуют рабочие ТОО «БатысГеофизСервис» из Жанаозена и к ним присоединяются новые коллективы.

 

Рабочие стеклопластиковых труб в Актау постоянно находятся в палатках и юртах в сорокоградусную жару возле ворот предприятия. Этим они не дают вывезти оборудование и технику, а также завезти штрейкбрейхеров. Бастующие требуют улучшения условий труда, увеличения зарплаты, начисления положенных выплат за переработку, заключения колдоговора.

 

Примечательно, что хозяином прибыльного завода, обслуживающего крупные нефтедобывающие компании в регионе, является олигарх Рашит Сарсенов, имеющий почти миллиард долларов и проживающий в основном на Западе, чем в Казахстане. Одно из первых январских требований рабочих была и национализация этого предприятия. Возможно этот вопрос будет снова поднят в процессе борьбы. И во время своих последних заявлений бастующие уже озвучили фамилию олигарха, как главного источника из бед.

 

В таких же условиях находятся и бастующие 21 день рабочие ТОО «БатысГеофизСервис» из Жанаозена, которые помимо требований повышения зарплаты и улучшения условий труда еще и призывают восстановить уволенных товарищей. Они также борются против угрозы использования штрейкбрехеров и что интересно рабочие в полном составе отказались участвовать в конституционном референдуме в знак протеста против игнорирования властями и работодателями их требований.

 

При этом в регионе началась забастовка в Актауской нефтяной сервисной компании, где уже были забастовки в прошлом и в начале этого года. Как и в других нефтесервисных предприятиях, рабочие требуют заключения колдоговора, повышения зарплаты, которая не поспевает за уровнем зарплаты, начисления всех положенных выплат. Также общим требованием всех протестующих становится отмена результатов приватизации и оптимизации.

 

При этом рабочие ТОО «ТрубРемЦентр» остановили забастовку и согласились на предложенные условия. А именно был повышен тарифов на 18,18%, предусмотрен пакет социальных гарантий, а также обещано установление нового оборудования и поставка новой техники. Определенные гарантии были предоставлены и членам профсоюза.

 

Этот случай показывает, что в результате длительных и скоординированных забастовок можно добиться осуществления своих требований и не допустить массового увольнения рабочих. В то же время забастовки и выступления в Мангистауской области не прекращаются.



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