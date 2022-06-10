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Московский листок

"Дикси". Расположены в РФ, но живут по закону Украины?

Опубликовано 10.06.2022 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
"Дикси". Расположены в РФ, но живут по закону Украины?

Совсем недавно, в той самой стране, которую отличает от РФ иной уровень нацификации в государственном устройстве, были написаны новые поправки в Трудовой кодекс. В соответствии с оными изменениями работник может быть уволен просто по воле работодателя, безо всяких причин и оснований. Поправки уже прошли первое чтение и, несомненно, вскоре пройдут второе и третье.

В российском Трудовом законодательстве всё иначе, по крайней мере, если верить тому, что написано в российском Трудовом кодексе. Для увольнения должны быть определённые основания и причины. К примеру, можно уволить работника за грубые нарушения, но нельзя за то, что «косо взглянул или не то подумал и сказал». Нельзя увольнять человека «по сокращению», и одновременно нанимать кого-то на должность, которую мог бы занять сокращаемый.

Правда, вот у «Дикси» (к сожалению, не только у них) подход несколько другой. Не понравилось создание первички профсоюза "Защита рабочих" (входит в Союз Профсоюзов России) - выгнали лидера профсоюза Рауфа Вердиева на улицу. Суд признал увольнение Вердиева незаконным и восстановил на работе – Рауфа уволили снова, уже под другим предлогом.

Возбудилось что-то новое начальство (образовавшееся после объединения «Дикси» и «Магнита») на женщин в ОПП (отдел предотвращения потерь), решило, что нужны там только мужчины – женщин на улицу! Основания - "Хозяин квартиры не должен пояснять «зелёным обоям, почему их меняют на жёлтые». Так и заявили работницам!

А то, что на любое увольнение требуются основания и также соблюдение определенной процедуры — не знаем и знать не хотим. Подвиги «Дикси» обжалуются в суде.

7 июня должны были пройти заседания по искам:

Рауфа Вердиева (Кировский районный суд Ленинградской области) — слушание дела было отложено по ходатайству прокурора, заявившего, что ему нужно время на подготовку необходимых документов.

Юлии Вороновой (Подольский суд, Московская обл.) Юлия Владимировна Воронова – одна из сотрудниц ОПП (отдел предотвращения потерь), уволенная по гендерному признаку. Дело было перенесено по стандартной для судебных процессов, в которых участвует менеджмент «Дикси», причине. Недобросовестный работодатель и документы в суд предоставил недобросовестно (в смысле — не предоставил полный пакет). Это тактика защиты «Дикси» от обращений работников в суд и в прокуратуру. Если документы показывают неправильность менеджмента – зачем их кому-то показывать.

08 июня 2022 года должен был разбираться иск незаконно уволенной сотрудницы ООП Филоновой О.А., (в Приморском районном суде г. Санкт-Петербург). Тоже перенесено. Тоже «Дикси» не предоставил полный пакет документов.

 

В ближайшее время ожидаются суды по искам бывших сотрудниц ООП к «Дикси»:

Майер Э.А., судебное заседание – 15.06.2022 г. в Красногвардейском районном суде г. Санкт-Петербург.

Богданова А.В., судебное заседание – 23.06.2022 г. Кировском городском суде Ленинградской области.

 

Ну что тут ещё скажешь? Судя по всему, расположенная в РФ сеть «Дикси», предпочитает жить по украинскому Трудовому кодексу, причём, с забеганием вперёд. Напоминаем, на Украине право работодателя на беспричинное увольнение разрешить планируют, но ещё не успели. Посмотрим, по какому Кодексу сработает российский суд.



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